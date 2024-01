In der Regionalliga: Dennis Lerche hat einen neuen Verein gefunden - "Voller Fokus auf Fußball"

Mit einem Vertrag bei Alemannia Aachen hat es nicht geklappt. Dafür unterschrieb Dennis Lerche am Montag, 15. Januar, einen Kontrakt bei einem anderen Viertligisten.

Der SSV Jeddeloh II hat Dennis Lerche unter Vertrag genommen. Der ehemalige Stürmer der SG Wattenscheid 09 unterschrieb beim Spiel- und Sportverein Jeddeloh aus der Regionalliga Nord am 15. Januar 2024 einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Die Gespräche waren hervorragend und ich hatte das Gefühl, dass die Verantwortlichen mich unbedingt haben wollten. Das tut einem Spieler immer gut. Ich freue mich auf die Aufgabe und werde das alles ab Donnerstag mit Vollgas angehen", bestätigte Lerche gegenüber RevierSport den Wechsel.

Am Montag kehrte der 28-jährige Stürmer noch einmal in seine Heimatstadt Krefeld zurück, um dann am Donnerstag wieder Richtung Kreis Oldenburg aufzubrechen. Dann wird er beim Tabellen-14. der Regionalliga Nord im Mannschaftstraining erwartet.

Nach RevierSport-Informationen lagen Lerche auch einige Anfragen aus der Regionalliga West sowie den Oberliga-Staffeln Niederrhein und Westfalen vor. "Ich wollte aber einfach mal weg, um mich voll auf Fußball zu konzentrieren. Darauf liegt jetzt mein Fokus. Jeddeloh ist ein beschauliches Dorf. Da wird mich links und rechts nichts reizen. Es geht jetzt darum viel zu spielen und viele Tore zu erzielen. Dann schauen wir im Sommer weiter", sagt Lerche.

Ich glaube, dass die Liga nicht so stark wie die West-Staffel ist. Und in dieser habe ich auch schon gebombt, das werde ich auch im Norden tun! Dennis Lerche

Nach seinem Probetraining in Aachen, das nicht mit einem Arbeitsvertrag belohnt wurde, hat der Angreifer jedenfalls Lunte gerochen. "Ich habe bei der Alemannia gesehen, dass ich mit den Jungs locker mithalten kann. Ich weiß, was ich kann. Ich hatte Zeit mich selbst zu reflektieren. Ich habe schon viele Jahre vergeudet. Jetzt ist es an der Zeit richtig anzugreifen. Ich habe den Traum vom Profifußball noch lange nicht aufgegeben", gibt sich Lerche, der bisher 28 Regionalligaspiele (13 Tore, vier Vorlagen) und 32 Oberliga-Begegnungen (neun Treffer) in seiner Vita stehen hat, kämpferisch.

In Jeddeloh, der SSV hat in 16 Spielen gerade einmal 18 Treffer erzielt, werden Tore dringend benötigt. Lerche: "Ich glaube, dass die Liga nicht so stark wie die West-Staffel ist. Und in dieser habe ich auch schon gebombt, das werde ich auch im Norden tun!"