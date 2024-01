Schalke: U23-Stammspieler verletzt sich im Trainingslager - Remis gegen Bundesliga-Reserve

Die U23 des FC Schalke 04 hat ihr Trainingslager im bayerischen Oberstdorf beendet. S04 II bringt auch einen verletzten Spieler zurück nach Gelsenkirchen.

Die Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 bereitete sich fünf Tage lang im Schnee von Oberstdorf auf die Restrunde vor. Eine Abwechselung zu dem schmuddeligen und eisigen Wetter im Ruhrgebiet.

Jakob Fimpel, Trainer der U23 des Zweitligisten aus Gelsenkirchen, bilanzierte: "Das Trainingslager war ein voller Erfolg. Wir haben in Oberstdorf mit einer richtig guten Mannschaft, die immer mitgezogen hat, vieles erlebt. Es herrschte eine super Stimmung. Die Jungs sind in den Einheiten bis an ihre Grenzen gegangen und teilweise sogar darüber hinausgewachsen:"

Neben den klassischen Fußball- und Athletikeinheiten kam es auch zu Aktivitäten wie Eisstockschießen, Wanderungen, Langlauf und Rodeln - das Ziel dieser Winter-Sportarten: Kraft, Ausdauer und Koordination der Spieler zu stärken.

"Wir wollten Wettkampf, Athletik und Spaß miteinander verbinden. Das ist uns definitiv gelungen. Wir hatten einige verborgene Talente, die beim Ski- und Eislaufen herausgestochen sind. Bis auf die Soccerhalle haben auch wir als Trainer-Team alles mitgemacht. Ein rundum gelungenes Trainingslager", sagt der 34-jährige Fimpel.

Eine schlechte Nachricht gab es aber leider aus Sicht der königsblauen Zweitvertretung doch. Malik Talabidi zog sich eine Bänderverletzung zu. Eine genaue Diagnose und die damit verbundene Ausfallzeit steht noch aus. Der Innenverteidiger bestritt 16 Spiele in der laufenden Saison und gehört zu den Stammspielern im Fimpel-Team.

Auf dem Rückweg ins Ruhrgebiet bestritten die Schalker noch ein Testspiel bei der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg. Gegen die U23 des FCA gab es am Ende ein 1:1-Remis. Jason Prodanovic (18.) brachte die Bayern in Führung, Joey Müller (61.) erzielte den Ausgleich für Schalke II.

Schalke U23: Zwei Testspiele und eine Regionalliga-Partie im Januar

Bis zum Ligabeginn am 3. Februar sind zwei weitere Testspiele gegen den SC Fortuna Köln (17.1.) und den SV Schermbeck (21.1.) geplant. Beide Spiele finden auf heimischem Grund statt. Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat für die zuletzt mehrfach abgesetzte Partie bei Rot Weiss Ahlen (17. Spieltag) einen Nachholtermin festgelegt: Samstag, den 27. Januar um 14 Uhr.