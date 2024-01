In der Oberliga: 58 Spiele für U23 des FC Schalke 04 - Mittelfeldspieler findet neuen Klub

Nur wenige Stunden nach seiner Vertragsauflösung bei Fortuna Köln hat Serkan Göcer einen neuen Verein gefunden beziehungsweise wurde bei seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt.

Serkan Göcer, der zwischen 2014 und 2016 auch 58 Begegnungen für die Reserve des FC Schalke 04 bestritt, löste erst am Samstag (13. Januar 2024) seinen Vertrag beim West-Regionalligisten Fortuna Köln auf - RevierSport berichtete.

Wenige Stunden später wurde er bei seinem neuen Klub vorgestellt: dem Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz.

Der Mittelfeldspieler, der einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieb, spielte eins schon im Südwesten für den FC Homburg 08 (61 Spiele). "Wir standen schon längere Zeit mit Serkan in Kontakt und sind froh, dass es jetzt mit der Verpflichtung geklappt hat", Christian Noll, Sportchef der Koblenzer.

Der in Friedrichssegen lebende Göcer verlagert seine sportliche Heimat jetzt wieder in die heimische Region und soll auf dem Platz mit seiner großen Erfahrung in der jungen RWK-Mannschaft als Führungsspieler mit vorangehen. "Ich will den jungen Spielern mit meiner Erfahrung helfen und ihnen Tipps geben. Auf diese Rolle freue ich mich", sagt 30-jährige Mittelfeldspieler.

Im Alter von 17 Jahren wechselte Göcer aus heimischen Gefilden zu Rot-Weiß Oberhausen. Bereits als A-Jugendlicher absolvierte er einige Drittliga-Einsätze. Später folgten weitere Station wie Schalke, Saarbrücken, Elversberg und Offenbach.

Jetzt beginnt für Göcer ein neuer Lebensabschnitt. Immer noch mit ambitioniertem Fußball in der Oberliga, aber auch mit großem Fokus auf die Familie. Göcer: "Ich wollte wegen meiner Frau und meinen zwei kleinen Kindern wieder zurück in die Heimat." Mit dem FC Rot-Weiss Koblenz möchte Göcer an die erfolgreiche erste Saisonhälfte anknüpfen: "Da hat man gesehen, dass Trainer Fatih Cift und Christian Noll das Bestmögliche herausholen und die Mannschaft sich prima gefunden hat. Ich freue mich darauf, die Jungs jetzt kennenzulernen."