In der Regionalliga: Maximilian Pronichev hat einen neuen Verein gefunden

Nach seinem Aus beim FC Rot-Weiß Erfurt hat Maximilian Pronichev einen neuen Verein gefunden - erneut in der Regionalliga Nordost.

Anfang Dezember 2023 hatten der FC Rot-Weiß Erfurt und Maximilian Pronichev die Zusammenarbeit beendet. Der Stürmer durfte zum 1. Januar 2024 ablösefrei wechseln. Und nun hat der ehemalige Essener einen neuen Verein gefunden. Der Angreifer wird für seinen Ex-Klub stürmen.

Der FC Energie Cottbus hat sich mit Offensivspieler Pronichev auf ein erneutes Engagement in der Lausitz verständigt. Der 26-Jährige stand schon in der Saison 2021/2022 in Brandenburg unter Vertrag. Er absolvierte insgesamt 40 Pflichtspiele für den FCE, in denen er 16 Tore erzielte und zwölf Treffer auflegte. Die Cottbuser Verantwortlichen hoffen natürlich, dass sich diese Erfolgsgeschichte wiederholt.

"Tatsächlich ist es so, dass die Initiative zur Rückkehr im ersten Step ein stückweit von Maxim selbst ausging. Wir haben mehrfach und sehr offen miteinander über unsere wechselseitigen Vorstellungen gesprochen. Dass Maxim hierbei bereit war, einen eher leistungsbezogenen Vertrag zu unterschrieben, das hat uns die Möglichkeit gegeben und in der Sache bestärkt, gemeinsam diesen zweiten Anlauf zu nehmen. Wir kennen seine sportlichen Qualitäten und diese möchten wir wieder in unser Offensivspiel transportieren. Seine Quote im Trikot unseres FC Energie in der Saison 2021/2022 spricht für sich," sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Der in Berlin geborene Pronichev, einst von der U15 bis U21 russischer Junioren-Nationalspieler, lernte das Fußballspielen in den Berliner Vereinen Tennis Borussia, Lichterfelder FC sowie dem Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC. Weitere Stationen waren Zenit Sankt Petersburg, FC Schalke 04, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, Rot-Weiss Essen, SV Horn und zuletzt eben den FC Rot-Weiß Erfurt.

In 97 Regionalligaspielen im Nordosten und Westen kann Pronichev insgesamt eine Bilanz von 43 Toren und 24 Assists aufweisen. In neun Drittligaspielen für den Halleschen FC traf er zudem einmal, in der österreichischen 2. Liga waren es vier Treffer und ebenso vier Torvorbereitungen.