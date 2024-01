Zwei Neue hat der Wuppertaler SV gesucht, ein Linksverteidiger wurde gefunden.

Der Wuppertaler SV hat für die Rückrunde in der Regionalliga West den gesuchten Linksverteidiger gefunden. Vor wenigen Tagen sagte WSV-Sportchef Gaetano Manno noch auf RS-Nachfrage bezüglich eines Transfers von Max-Migel Schmeling: "Ein interessanter, sehr guter Spieler."

Kurz danach kam von den Bergischen die Bestätigung, dass der Abwehrspieler zum WSV wechseln wird. Schmeling ist einer von vielen Akteuren, die den Oberligisten TuS Bövinghausen in diesem Winter verlassen durften.

Nun schließt er sich dem Wuppertaler SV an. Der 23-Jährige begann seine Fußballkarriere in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen, unter anderem in der Jugend von Schalke 04. Von 2014 bis 2020 spielte er beim MSV Duisburg, wo er wertvolle Erfahrungen sammelte. Nach einer erfolgreichen Zeit beim MSV führte sein Weg zur U23 von Borussia Dortmund und dem SC Verl.

Mann betont nach dem Wechsel: „Es freut mich sehr, dass die Verpflichtung von Max zustande gekommen ist und wir nun einen weiteren linken Verteidiger in unseren Reihen haben. Seine positive Mentalität ist genau das, was wir im Team schätzen und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Gemeinsam hoffen wir, den nächsten Schritt zu gehen und gemeinsam Erfolge zu feiern."

Der Spieler selber will eine Liga weiter oben angreifen: „Ich freue mich sehr, hier beim WSV zu sein und zu spielen. Als der Kontakt mit Gaetano Manno zustande kam, war ich direkt begeistert und Feuer und Flamme für so einen traditionellen und großen Verein in der besten Regionalliga Deutschlands zu spielen. Persönlich freue ich mich, wieder im Profibereich Fuß fassen zu können. Ich hoffe, wir erreichen gemeinsam die genannten Ziele, und ich persönlich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können."

Damit hat der Transfer noch vor dem Trainingslager geklappt, denn am Sonntag, 14. Januar, um 7.40 Uhr fliegt der Wuppertaler SV von Düsseldorf nach Antalya ins Türkei-Trainingslager in Belek.

Gesucht wird nun noch ein Torwart, hier stellen sich derzeit Krystian Wozniak (zuletzt FC Homburg 08) und Lennart Schulze-Kökelsum (TSV Steinbach Haiger) vor.