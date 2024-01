Noch vier Tage, dann reist der Wuppertaler SV ins Türkei-Trainingslager. Aktuell hat der WSV noch zwei Probespieler im Training. Ein Linksverteidiger soll bis zum Camp verpflichtet werden.

Am Sonntag, 14. Januar, um 7.40 Uhr fliegt der Wuppertaler SV von Düsseldorf nach Antalya ins Türkei-Trainingslager in Belek.

Sportchef Gaetano Manno ist schon voller Vorfreude: "In NRW ist der Winter ja nun auch angekommen. In Wuppertal ist es noch einmal eisiger als in anderen Städten. Deshalb ist das Timing schon gut. In Belek werden wir perfekte Trainingsbedingungen vorfinden. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auch so wenige Regentage wie nur möglich erwischen."

Bis auf die aussortierten Kevin Rodrigues Pires und Sebastian Patzler, bei denen es beim Thema Vereinssuche keinen neuen Stand gibt, werden alle Vertragsspieler des WSV mit im Flieger sitzen. Auch U19-Innenverteidiger Kilian Bielitza.

"Kilian präsentiert sich wirklich gut und hat sich das auch alles verdient. Zudem fällt Kevin Pytlik vier Wochen aus. Er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Er wird aber mit in die Türkei fliegen. Dort gibt es auch Möglichkeiten, um die Reha, wie zum Beispiel beim Aquajogging, fortzuführen", berichtet Manno gegenüber RevierSport.

Wuppertaler SV: Bövinghausen will Geld, Krystian Wozniak stellt sich vor

Einen Torhüter und Linksverteidiger sucht der WSV noch. Während Manno den Feldspieler gerne noch mit in den Türkei-Flieger nehmen würde, ist er bei der Suche nach einem dritten Mann für den Kasten entspannter. "Wir haben auf links nur Mert Göckan. Da wäre es schon gut, wenn der neue Mann mitfliegen würde. Beim Torhüter haben wir keine Eile. Da können wir auch noch nach dem Trainingslager reagieren", erklärt er.

Nach RS-Informationen ist sich der WSV mit Miguel-Max Schmeling einig. Jedoch blockieren aktuell noch die Ablöseforderungen des TuS Bövinghausen den Wechsel. Bleibt abzuwarten, ob hier bis Sonntag, 14. Januar, noch Bewegung kommt.

Während Jovan Jovic (SC Paderborn II) wieder abgereist ist, stellen sich mit Krystian Wozniak (zuletzt FC Homburg 08) und Lennart Schulze-Kökelsum (TSV Steinbach Haiger) im WSV-Training vor. Manno: "Wir schauen uns die Jungs an und werden eventuell einen der Beiden mit ins Trainingslager nehmen. Aber es könnte auch noch ein ganz anderer Torwart sein. Mal schauen."

Der 26-jährige Pole Wozniak spielte vor seinem Engagement in Homburg im Ruhrgebiet. Der 1,94-Meter große Torwart war für U23-Mannschaften des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund sowie für die Erstvertretung von Rot-Weiß Oberhausen im Einsatz. Am Rande: In seiner Revier-Zeit wurde der Torwart auch von den RevierSport-Usern mit seinem Namensvetter und Verfasser dieses Artikels Krystian Wozniak verwechselt...