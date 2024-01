Marktwert-Update: Das ist nun der wertvollste Spieler der Regionalliga West

Das Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Spieler der Regionalliga West aktualisiert. Es gibt einen neuen Spitzenreiter.

Mit zwölf Treffern und neun Vorlagen war Justin Diehl der Mann der Hinrunde in der Regionalliga West. In seiner ersten Senioren-Saison führt das Talent des 1. FC Köln die Scorerliste der Liga an und belegt gemeinsam mit Kevin Goden den ersten Platz der Torjägerliste.

Diese eindrucksvollen Werte machen den 19-Jährigen zum wertvollsten Spieler der West-Staffel - zumindest nach dem Empfinden von transfermarkt.de. Das Branchenportal hat zahlreiche Marktwerte von Regionalliga-Profis aktualisiert und Diehl mit einem dicken Plus versehen. Der Youngster steigert sich von 500.000 auf eine Million Euro.

Ob der Stürmer in der Restserie weiter für die U21 des 1. FC Köln auflaufen wird, ist hingegen fraglich. Nachdem Profi-Trainer Steffen Baumgart ihn nicht berücksichtigte, da Diehl seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte, ist die Tür für den Youngster inzwischen geöffnet worden.

Baumgart ist schließlich nicht mehr da. Und unter Nachfolger Timo Schultz darf sich Diehl derzeit im Bundesliga-Team beweisen. So schnupperte er beim Testspiel gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Wochenende (4:4) erstmals Profiluft und zeigte vielversprechende Ansätze.

Dass Diehl künftig kaum noch oder gar nicht mehr in der Regionalliga aufläuft, scheint naheliegend. Schließlich brauchen die Kölner dringend Verstärkung für die Offensive und dürfen sich aufgrund der Transfersperre ja nicht extern verstärken. Zuletzt gab es aber auch Gerüchte um einen Wechsel Diehls - unter anderem der VfB Stuttgart soll interessiert sein.

Für den Moment aber führt Diehl das transfermarkt.de-Ranking der wertvollsten Regionalliga-Spieler an. Übernommen hat er den Spitzenplatz von Ilyas Ansah aus der U23 des SC Paderborn (900.000 Euro). Überhaupt belegen die ersten zwölf Plätze ausschließlich Profis aus den U23-Reserven von Köln, Paderborn, Gladbach, Düsseldorf und Schalke.

Erst dann folgt der Wuppertaler Sturm-Routinier Charlison Benschop (225.000 Euro, vorher 250.000 Euro). Adroam Stanilewicz (Fortuna Köln/175.000 Euro), Cas Peters und Anton Heinz (beide Alemannia Aachen/175.000 Euro) gehören ebenfalls zu den wertvollsten Spielern, die nicht zu einer U23 gehören.