Alemannia Aachen reist am Freitag, 12. Januar 2024, ins Trainingslager nach Belek. Im Flieger in die Türkei wird aller Voraussicht nach kein neuer Spieler sitzen.

Heiner Backhaus, Erfolgstrainer (13 Spiele, zehn Siege, zwei Remis, eine Niederlage, 2,46 Punkte pro Partie) von Alemannia Aachen, würde gerne noch vor dem Trainingslager-Start am 12. Januar 2024 einen neuen Stürmer in seinem Kader begrüßen.

Doch die Zeit Richtung Türkei-Abflug drängt. Und fest steht, dass die Probespieler Lukas Krüger und Dennis Lerche nicht verpflichtet werden. "Das sind gute Jungs. Aber beide sind aktuell nicht in dem körperlichen Zustand, wo sie uns auf Anhieb weiterhelfen könnten. Wir haben keine Zeit, um einen Spieler aufzubauen. Wir suchen einen Angreifer, bei dem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er bei uns sofort funktioniert", erklärt Backhaus gegenüber RevierSport.

Der 23-jährige Krüger, der ein halbes Jahr verletzungsbedingt pausieren musste, hatte immerhin eine Empfehlung von 69 Drittliga-Einsätzen (fünf Tore, zwei Vorlagen) zum Aachener Probetraining mitgebracht. Der 28-jährige Lerche war seit Oktober, seinem Aus in Wattenscheid, vereinslos. In den letzten Monaten arbeitete mit dem Krefelder Personaltrainer Leo Beulsen an seiner Fitness und speckte auch mächtig ab. Doch für einen Vertrag in Aachen langt die aktuelle Form trotzdem nicht.

Nach RevierSport-Informationen befindet sich die Alemannia aktuell mit zwei Stürmern, die anderswo unter Vertrag stehen, in Verhandlungen. "Es wäre von Vorteil, wenn wir bis Freitag eine Lösung finden. Dann könnte der neue Mann mit uns in die Türkei und seine neuen Mannschaftskollegen eine Woche lang intensiv kennenlernen. Mal schauen, ob das klappt", bestätigt Backhaus das Stürmer-Interesse.

Während ein Platz im Flugzeug für einen möglichen neuen Angreifer freigehalten wird, werden die Langzeitverletzten Aldin Dervisevic, Sascha Marquet und Lars Oeßwein (alle Reha) nicht in die Türkei mitreisen. Vincent Schaub und Frederic Baum sind dagegen fit und auch dabei.

Alemannia Aachen: Schalke-II-Spiel verlegt, in der Türkei gegen Budapest

Für die Zeit in Belek hat Alemannia Aachen ein weiteres Testspiel vereinbart. Am Freitag, 19. Januar (16.45 Uhr deutsche und 18.45 Uhr türkische Zeit) trifft der Regionalliga-Zweite auf den ungarischen Zweitligisten Vasas Budapest.

Die Partie des 22. Spieltags bei der U23 des FC Schalke 04 ist auf Sonntag, den 18. Februar, um 14 Uhr verlegt worden. Ursprünglich hätte das Spiel bereits am Samstag, 17. Februar, stattfinden sollen. Allerdings empfängt an diesem Tag die Schalker Profimannschaft den SV Wehen Wiesbaden in der Arena.