SSVg Velbert: Ehemaliges Talent des FC Schalke 04 kommt, Ex-Bochumer im Training

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert bastelt weiter an ihrem Rückrunden-Kader für die Regionalliga West. Nach Durim Berisha ist die zweite Verpflichtung fix.

Mit Durim Berisha, der vom Wuppertaler SV kommt, soll ein neuer Abwehrspieler die Defensive der SSVg Velbert stabilisieren. Doch der Innenverteidiger wird nicht der einzige Winterzugang bleiben.

Denn wie RevierSport erfuhr, ist sich der Tabellenletzte der Regionalliga West auch mit einem Flügelflitzer einig. Alihan Adigüzel wechselt von der U19 der Spielvereinigung Greuther Fürth nach Velbert.

"Ich freue mich, dass das geklappt hat. Der Junge ist sehr interessant und gut ausgebildet. Wir müssen auch etwas für die Breite tun und da ist er der richtige Mann. Bei uns kann er sich als U19-Spieler im Seniorenbereich empfehlen und weiterentwickeln. Auch diesen Weg müssen wir in Velbert gehen", bestätigt Trainer Dimitrios Pappas den Wechsel. Der 18-jährige gebürtige Wuppertaler absolvierte in der laufenden Saison vier Spiele für Fürth und kann noch bis zum Saisonende auch in der U19 spielen.

Ab Mittwoch (10. Januar) wird sich Adigüzel, der auch die Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf (2015 bis 2017), Borussia Mönchengladbach (2017 bis 2018) und FC Schalke 04 (2018 bis 2022) durchlief, jedoch erst einmal wieder für zehn Tage aus Velbert verabschieden. Der Grund: Die türkische U19-Nationalmannschaft ruft. Das Talent wurde vom türkischen Verband vom 10. bis zum 20. Januar zu einem Lehrgang nach Antalya eingeladen.

Ehemaliges Talent des VfL Bochum will sich für Vertrag empfehlen

Genauso wie Adigüzel will auch Furkan Sagman einen Vertrag an der Velberter Sonnenblume unterschreiben. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler stellt sich seit Vorbereitungsstart bei der SSVg vor. "Er ist ein guter Junge. Er wohnt in Remscheid und hat es nicht weit zum Training. Wir schauen uns ihn noch ein paar Tage an. Dann werden wir eine Entscheidung treffen. Seine Vita liest sich auf jeden Fall gut und ich kennen ihn noch, als er beim VfL Bochum spielte", erzählt Pappas.

Sagman, der die letzten dreieinhalb Jahre in der Türkei verbrachte und 64 Begegnungen in der dortigen dritthöchsten Spielklasse absolvierte, war in der U17- und U19-Bundesliga für den VfL Bochum aktiv. Mit 39 U17-Partien und 37 U19-Begegnungen gehörte er zu den damaligen VfL-Leistungsträgern.

Im Sommer 2019 entschied er sich für einen Wechsel zum Süper-Lig-Klub Sivasspor, wo er einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2023 erhielt. Doch hier konnte er sich nicht durchsetzen. So wurde er an Sivas Belediye und Sariyer ausgeliehen. Letztendlich wechselte er im vergangenen Sommer von Sivas zu 24 Erzincanspor und ist nun nach Deutschland, wo er auch für die U15-, U17-, und U18-Nationalmannschaft des DFB im Einsatz war, zurückgekehrt.