Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat den zweiten Winterzugang vorgestellt. Der nächste Neue kommt aus der 3. Liga.

Fortuna Düsseldorf hat die U23-Regionalliga-Mannschaft mit Davino Knappe verstärkt. Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis vom SC Freiburg II an den Flinger Broich und läuft in der Rückrunde für das abstiegsbedrohte Team von Trainer Jens Langeneke auf.

Knappe war in der Jugend für den Offenburger FV, den SC Freiburg, den Karlsruher SC sowie den VfB Stuttgart aktiv. Im Sommer 2022 schaffte der Offensivspieler den Sprung in den Seniorenbereich und wechselte von der U19 des VfB zum SC Freiburg II. Seitdem kommt der 20-Jährige in der 3. Liga für die Breisgauer auf 18 Einsätze (ein Tor, drei Vorlagen).

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum, freut sich über den Zuwachs: "Davino ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der unsere Möglichkeiten im Angriffsspiel mit seinen Qualitäten erweitert. Wir sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft auf Anhieb verstärken wird. Zudem möchten wir uns beim SC Freiburg für die konstruktiven Gespräche bedanken."

Während Knappe ein Spieler für die Offensive ist, verstärkte der Fortuna-Nachwuchs seinen Kader auch in der Defensive. Noch im alten Jahr 2023 gab die U23 die Verpflichtung von Jan Boller bekannt. Der 23-Jährige spielte zuletzt in Österreich beim Linzer ASK und ist in der Abwehr einsetzbar.

"Trotz seines jungen Alters konnte Jan auf seinen bisherigen Stationen schon einiges an Erfahrungen sammeln. Mit seinen Qualitäten in der Defensive und seiner Art auf und neben dem Platz wird er unsere Mannschaft sofort verstärken. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat", sagte Vollmerhausen zu diesem Transfer.

Boller spielte in der Jugend für Bayer 04 Leverkusen (2013 bis 2019) und wurde mit der U17 von Bayer 04 2015/16 Deutscher B-Junioren-Meister.

Für die U23 der Landeshauptstädter geht es in der Restrunde vornehmlich um den Ligaverbleib. Das betonte auch Coach Langeneke gegenüber RevierSport: "Der Klassenerhalt ist natürlich das Ziel. Aber dieser sollte nicht nur unser Anspruch sein. Wir wollen die Spieler weiterentwickeln, einhergehend erfolgreich Fußball spielen. Zehn Punkte aus fünf Spielen: Da haben die Jungs die Messlatte hoch gelegt. Da müssen wir ab dem 4. Januar, dem Tag des Trainingsstarts, weitermachen."