1. FC Bocholt: Trainingslager, fünf Testspiele, Offensivmann fehlt monatelang

Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt hat seinen Winterfahrplan veröffentlicht. Ein Offensivspieler kann in den nächsten Monaten verletzungsbedingt nicht mitwirken.

Wenn Anfang Februar die Rückrunde in der Regionalliga West startet, dann ist der 1. FC Bocholt plötzlich der Gejagte. Nach der Mega-Hinrunde des Überraschungsteams geht die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch als Tabellenführer ins neue Jahr und wird versuchen, den Aufstiegsplatz vor dem von Alemannia Aachen angeführten Verfolgerfeld zu verteidigen.

Nun ist auch klar, wie sich die Bocholter auf die schwierige Aufgabe vorbereiten wollen. Sie werden im Januar ein Trainingslager beziehen, entfliehen den unangenehmen Witterungsbedingungen am Niederrhein und reisen für eine Woche in die Türkei (7. bis 14. Januar).

Schon am 4. Januar bittet Hirsch seine Mannschaft wieder auf den Rasen, tags darauf steht bereits das erste Testspiel an. Es geht zum Nord-Regionalligisten SV Meppen (5. Januar, 17 Uhr).

Im Trainingslager bestreiten die Bocholter Tests gegen Drittligist Viktoria Köln (9. Januar) und den belgischen Erstligisten KVC Westerlo (12. Januar). Nach der Rückkehr stehen beim FCB zwei weitere Vorbereitungspartien an: Mit dem SV Sonsbeck (20. Januar, 14 Uhr) und SV Straelen (27. Januar, 14 Uhr) geht es gegen zwei Oberligisten.

Das Duell mit Straelen ist die Generalprobe für den Wiederbeginn der Regionalliga. Am Samstag, 3. Februar (14 Uhr), kommt die U21 des 1. FC Köln an den Hünting. "Die Jungs haben bisher eine richtig tolle Saison gespielt, die aber sehr kräftezehrend war. Deshalb sind wir froh, erst einmal bis Anfang Januar durchschnaufen zu können. Dann werden wir uns fünf Wochen intensiv auf die restliche Spielzeit vorbereiten und werden darauf brennen, in die verbleibenden 15 Spiele zu gehen", erklärt Erfolgstrainer Hirsch den Winterfahrplan.

Bitter für Bocholt: Sie müssen während der Vorbereitung und der ersten Wochen der Restserie auf Dildar Atmaca verzichten. Der Flügelflitzer wurde am Mittwoch an der Schulter operiert, die er sich im Saisonverlauf schon mehrfach ausgekugelt hatte. Der Verein rechnet mit einer Ausfallzeit von rund drei Monaten.