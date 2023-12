FC Schalke 04 18:30 SpVgg Greuther Fürth 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Eigentlich standen in der Regionalliga West in diesem Jahr noch vier Spiele an. Eines davon wurde nun bereits zum zweiten Mal abgesagt.

Der Terminkalender von Rot Weiss Ahlen und dem FC Schalke 04 U23 wird im Jahr 2024 etwas voller als geplant. Das eigentlich für Mittwoch angesetzt Nachholspiel vom 17. Spieltag kann erneut nicht stattfinden. "Wir müssen euch mitteilen, dass das für kommenden Mittwoch geplante Nachholspiel gegen die U23 vom FC Schalke erneut ausfällt. Trotz aller Bemühungen ist der Platz weiterhin unbespielbar", teilten die Ahlener am Montag mit. Bereits am 25. November sollte die Partie bereits stattfinden, damals sperrte die Stadt den Platz im Wersestadion allerdings aufgrund der Witterungsbedingungen allerdings ab. Nun ist klar, dass es auch zweieinhalb Wochen später nicht möglich ist, in Ahlen zu spielen. Damit haben die Ahlener im kommenden Jahr gleich zwei Nachholspiele zu absolvieren. Schließlich wurde auch das Heimspiel gegen den SV Rödinghausen am 18. Spieltag aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und bislang noch nicht nachgeholt. Einen positiven Nebeneffekt hat die erneute Verlegung allerdings für RWA: So geht der Tabellen-15. sicher mit einen Erfolgserlebnis im Rücken in die Winterpause. Am Sonntag bestätigten die Ahlener den Aufwärtstrend unter Björn Joppe und zeigten eine Reaktion auf das 1:3 gegen Gladbachs U23. Bei der U23 des 1. FC Köln gab es einen 2:0-Erfolg. Zuvor hatte Joppe nach seinem Amtsantritt bereits Siege über die Spitzenteams aus Düren (3:1) und Wuppertal (2:1) feiern können. Auch die Schalker waren am vergangenen Wochenende erfolgreich und holten einen ungefährdeten 3:0-Sieg über den 1. FC Düren. Für die Knappen geht es somit sicher als Tabellenachter in die Winterpause. Drei weitere Nachholspiele stehen in der Regionalliga West allerdings in diesem Jahr noch aus. Ein Überblick: Mittwoch, 13. Dezember, 19 Uhr: SV Lippstadt - FC Wegberg-Beeck Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr: Borussia Mönchengladbach U23 - Rot-Weiß Oberhausen FC Gütersloh - SC Paderborn U23

Zur Startseite