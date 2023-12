Regionalliga: Köln II verschießt Elfer und kassiert Pleite gegen Kellerkind Ahlen

Der 1. FC Köln II ist in der Regionalliga in einer kleinen Krise, Rot Weiss Ahlen feierte beim FC-Nachwuchs drei ganz wichtige Punkte.

In der Regionalliga West konnte Rot Weiss Ahlen durch das 2:0 (0:0) bei der U21 des 1. FC Köln drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

Die Ahlener verkürzten den Abstand auf das rettende Ufer auf drei Zähler, während die Kölner den Sprung auf Rang drei verpassten. Für den FC-Nachwuchs war es bereits die vierte Partie in Serie ohne Dreier - nachdem es zuvor so blendend lief in der bisherigen Saison.

Und auch im Heimspiel gegen Kellerkind Ahlen sah es zunächst gut aus. Denn der FC, der auf Profis wie Noah Katterbach, Damian Downs oder Jacob Christensen zurückgreifen konnte, dominierte zu Beginn die Partie.

Doch ein verschossener Elfmeter änderte das Geschehen auf dem Feld. Kölns Maiko Wäschenbach wurde gefoult, Justin Diehl vergab die Chance aus elf Metern und fortan übernahm Ahlen die Initiative.

Das wurde nach der Pause belohnt. Der zur 46. Minute eingewechselte Maurice Buckesfeld traf, nachdem er nur fünf Minuten auf dem Platz war, zum 1:0 für Ahlen. Levent Öztürk erhöhte zehn Minuten vor dem Ende zum entscheidenden 2:0 - wieder war es ein Standard, der Ahlen jubeln ließ.

Köln kam nach dem 0:2 nicht mehr zurück und liegt nun bereits acht Zähler hinter Spitzenreiter 1. FC Bocholt zurück.

Weiter geht es für die Kölner nach der Winterpause beim 1. FC Bocholt, Ahlen spielt dann zuhause gegen den FC Wegberg-Beeck. Die Partien sind noch nicht zeitgenau terminiert.

So spielten die U21 des 1. FC Köln und Rot Weiss Ahlen

[b]1. FC Köln U21: Nickisch - Kujovic, Salger, Smajic, Katterbach - Christensen (46. Schmitt), Wäschenbach - Strauch (77. Saliger), Nadjombe, Diehl - Downs

RW Ahlen:[/b] Ackermann - Camoglu (81. Maribo), Dal, Reithmeir, Borgmann - Lanfer, Tsuda - Debrah, Tankulic, Coleman - Koruk (68- Öztürk)

Tore: 0:1 Buckesfeld (50.), 0:2 Öztürk (80.)

Schiedsrichter: Henry Schröder