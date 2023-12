Ibrahima Cissé blieb auf Schalke bislang der Durchbruch verwehrt. Die letzten beiden Spiele absolvierte der Profi bei der U23. So bewertet Trainer Jakob Fimpel seinen Auftritt gegen Düren.

Zum Abschluss der Heimspiele im Parkstadion besiegte die U23 des FC Schalke 04 den 1. FC Düren mit 3:0 (2:0).

Damit rückte das Team von Schalkes Trainer Jakob Fimpel als Tabellenachter bis auf zwei Punkte an den Gast heran, die auf dem vierten Platz stehen. Die Treffer erzielten der überragende Nelson Amadin (14. und 68.) sowie Kapitän Tim Albutat (41.). Andreas Ivan vergab zudem in der zweiten Halbzeit einen Handelfmeter.

Für die U23 von S04 war es vor 210 Besuchern in strömendem Regen aber nicht nur der erhoffte Heimsieg zum Abschluss des Parkstadion-Jahres, sondern auch das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor.

Ob Zufall oder nicht: Zum zweiten Mal stand dabei in dieser Saison Ibrahima Cissé in der Abwehrformation der Königsblauen. Neben Malik Talabidi stand der 22-Jährige in der Startelf und spielte - wie in der Vorwoche beim 0:0 in Bocholt - 90 Minuten durch.

Cissé, der bislang bei den Profis nach seinem Katastrophen-Auftritt am ersten Spieltag beim Hamburger SV (3:4) weder von Thomas Reis noch von Karel Geraerts in der Zweitligamannschaft berücksichtigt wurde, zeigte dabei eine souveräne Leistung. Dürens Torjäger Kevin Goden sah keinen Stich und flog nach einer guten Stunde mit Gelb-Rot vom Platz. Die Gelbe Karte holte sich der Dürener nach einem Gerangel mit Cissé ab, der dabei ebenfalls verwarnt wurde.

"Das war solide, souverän", hob Schalkes Trainer Jakob Fimpel anschließend den Daumen: "Wie Talabidi auch hinten. Goden muss man natürlich auch erst mal verteidigen. Da habe ich keinen Stich gesehen, gar nichts. Sie haben auch keine Konter zugelassen."

Vor allem produzierte Cissé auch keinen seiner berüchtigten "Böcke", die ihm bislang leider zu oft unterlaufen sind. Man habe das Gefühl, er zeigt nun das, was er in seinem ersten Jahr auf Schalke nicht so zeigen konnte, meinte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann nach Cissés Gewinn der Bronzemedaille beim Afrikacup im Sommer mit der U23 von Mali. Auch Sportvorstand Peter Knäbel hoffte auf den Durchbruch. Bislang blieb der jedoch aus, weshalb Cissé als Verkaufskandidat in der Winterpause gilt. Daran dürften auch die letzten zwei Spiele bei der U23 nichts geändert haben.