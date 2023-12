WSV: Heißer Trainerkandidat - Manno: "Wir erleben eine wilde Saison, wir geben nicht auf!"

Der Wuppertaler SV fährt in dieser Saison Achterbahn. Zu Beginn der Serie dachten schon viele: Dieser WSV ist nicht aufzuhalten. Aktuell liegt Rot-Blau zwölf Punkte hinter Platz eins.

Was war das nur für ein Saisonstart für den Wuppertaler SV: Im Auftaktspiel siegte der WSV vor fast 30.000 Fans auf dem Aachener Tivoli - und das durch zwei Tore in der Nachspielzeit.

Es folgten späte Siege gegen Borussia Mönchengladbach (3:2), beim FC Schalke 04 II (3:1) und gegen den SV Rödinghausen (1:0). Erst der 1. FC Köln II (2:2) konnte den Flow des Wuppertaler SV stoppen. Danach zeigten die Rot-Blauen sofort eine Reaktion und besiegten Wegberg-Beeck (2:0). 16 Punkte nach sechs Spielen! Platz eins!

Doch danach war der WSV nicht wiederzuerkennen: erst fünf sieglose Partien in Serie, dann wieder drei Dreier in Folge und schließlich die letzten vier Begegnungen, in denen nur ein Punkt heraussprang.

Und, trotzdem: WSV-Sportchef Gaetano Manno gibt sich kämpferisch - trotz des aktuellen Zwölf-Punkte-Abstands auf Tabellenführer 1. FC Bocholt. Denn das Ziel war und ist klar: Nach Platz drei und zwei soll in dieser Saison Rang eins und der damit verbundene Aufstieg her.





Gaetano Manno, wie sehr tut Ihnen auch drei Tage danach die 3:4-Niederlage gegen Alemannia Aachen noch weh?

Sehr! Die Enttäuschung ist groß, weil man gesehen hat, was möglich ist, was wir drauf haben. Wir waren in allen Statistiken vorne, aber eben nicht in der wichtigsten - dem Ergebnis. Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, denn sie hat, wie schon eine Woche zuvor in Düren, ein gutes Spiel gemacht. Was ich ihr vorwerfen kann, ist, dass wir vor der Situation zum 3:4 einfach disziplinlos agiert haben. Wir haben gesehen, dass Anton Heinz einen Sahnetag erwischt hat. Dann darfst du einfach keinen Freistoß mehr aus 28 Metern zu lassen. Das ärgert mich und daraus gilt es zu lernen.

Aachen war in dieser Saison schon zehn Punkte hinter uns, jetzt sind sie sieben Zähler vor uns. Warum sollen wir das nicht noch einmal drehen? Ich glaube fest an uns und eine gute Saison - wir geben nicht auf! Gaetano Manno

Ist der Trainerwechsel von Hüzeyfe Dogan zu Christian Britscho und nur einem Punkt aus zwei Spielen schon wieder verpufft?

Das sehe ich anders. Denn spielerisch sind wir besser geworden. Wir hätten gegen Aachen und auch in Düren gewinnen müssen. Aber der Schiedsrichter hatte mit einer entscheidenden Entscheidung kurz vor Schluss etwas dagegen. Da ist er auf das Theater des Dürener Torwarts hereingefallen. Wir kriegen keinen Elfmeter. Auf der anderen Seite bekommt Aachen gegen Düren in der Nachspielzeit einen Elfmeter, den sie nicht bekommen dürfen. Ich will mit diesem Beispiel aufzeigen, dass das Momentum, das am Anfang der Saison auf unserer Seite war, nicht mehr da ist. Das haben jetzt Mannschaften wie Bocholt oder eben Aachen. Aber dieses Momentum und auch ein stückweit Spielglück muss man sich hart erarbeiten. Das müssen wir auch wieder tun.

Zwölf Punkte-beträgt der Rückstand auf Platz eins: Warum glauben Sie dennoch noch an eine erfolgreiche Saison des Wuppertaler SV?

Wir erleben doch eine sehr, sehr wilde Saison. Bis auf Bocholt hatte schon jeder seine Schwächephase. Auch Bocholt wird es noch erwischen. Aber für uns gilt es auf uns zu schauen. Alles andere macht keinen Sinn. Ich weiß aber, was möglich ist. Aachen war in dieser Saison schon zehn Punkte hinter uns, jetzt sind sie sieben Zähler vor uns. Warum sollen wir das nicht noch einmal drehen? Ich glaube fest an uns und eine gute Saison - wir geben nicht auf!

Wird der WSV im ersten Spiel im Jahr 2024 gegen Schalke II von Christian Britscho trainiert?

Wir werden nach einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss am Wochenende in Mönchengladbach alles analysieren und dann eine Entscheidung treffen, was das Beste für den Wuppertaler SV ist.

Nach RevierSport-Informationen soll Dario Fossi ein heißer Kandidat sein. Haben Sie schon mit ihm gesprochen?

Ich kommentiere eigentlich keine Namen, aber will auch nicht lügen. Ja, Dario ist einer von vielen Kandidaten. Dario ist ein Kandidat, der unser Profil abruft. Er ist Fußballlehrer, ein akribischer Arbeiter und ein emotionaler Typ. Er hat beim VfB Oldenburg eine gute Arbeit geleistet. Aber noch einmal: Er ist einer von vielen Kandidaten, zu denen auch Christian Britscho gehört.

Was sagen Sie den Fans, die das Türkei-Trainingslager bei diesem großen Punkteabstand kritisieren?

Ich kann die Fans verstehen. Sie sind enttäuscht, dass sind wir alle auch. Aber wir machen weiter. Es ist nicht alles schlecht. Wir spielen wieder gut, müssen uns jetzt nur wieder das Momentum hart erarbeiten. Ein Trainingslager tut in einer fünfwöchigen Vorbereitung immer gut. Egal, ob für Christian Britscho oder einen anderen Trainer: Der Coach hat die Jungs eine Woche lang beisammen, kann sie noch besser kennenlernen und einschätzen. Die Mannschaft kann durch diese Tage auch noch einmal enger zusammenrücken, um sich für die letzten 15 Spiele der Saison einzuschwören.

Werden denn alle Spieler, die aktuell im WSV-Kader sind, auch mit nach Antalya fliegen?

Ich sage es mal so: Stand heute ja. Aber, wenn uns ein Spieler verlassen sollte, dann werden wir reagieren. Ich bin mit dem Kader zufrieden. Wir werden nur etwas tun, wenn uns jemand verlässt.