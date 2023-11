Schalke II: Van der Sloot: "Wäre schön, wenn ich mein Debüt feiern könnte"

1. FC Saarbrücken 13:30 SG Dynamo Dresden 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Steven van der Sloot ist der Mann der Stunde bei der U23 des S04. Feiert er am Samstag beim Spiel in Düsseldorf sein Debüt in der 2. Liga? Das sagt der Niederländer selbst.

Steven van der Sloot ist bei der U23 des FC Schalke 04 in den Fokus geraten. Das hat sich der junge Rechtsverteidiger aus den Niederlanden mit Wurzeln in Kamerun durch starke Leistungen in der Regionalliga West verdient. Der 21-Jährige gehört im Team von Jakob Fimpel zu den absoluten Leistungsträgern. Bei allen bisherigen 16 Saisonspielen stand der niederländische Jugendnationalspieler auf dem Platz. Am Mittwoch beim Test der Königsblauen Profis in Eindhoven wurde er von Trainer Karel Geraerts beim 2:0 gegen die PSV 90 Minuten lang begutachtet. Anschließend gab es Lob für van der Sloot, der aus der Talentschmiede von Feyenoord Rotterdam stammt und dann in der U19 zu Ajax Amsterdam gewechselt ist. Danach wechselte er zur U23 des Klubs. Bei "Jong Ajax" konnte er sich aber zunächst nicht durchsetzen und fand im Sommer 2022 den Weg nach Schalke. Dort sollte er sich in Ruhe bei der U23 des S04 weiterentwickeln. Nachdem er in seiner ersten Saison 19 Spiele absolviert hat, ist er jetzt unumstrittener Stammspieler. Nun könnte er beim Auswärtsspiel der Knappen am kommenden Samstag bei Fortuna Düsseldorf erstmals bei den Knappen in den Profi-Kader rücken. "Schalke hat mich für das zweite Team geholt. Aber mein Ziel ist es, ein Profi zu werden. Dafür habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Deshalb wäre es schön, wenn ich dort mein Debüt feiern könnte", sagte van der Sloot nach dem Spiel der U23 gegen Fortuna Köln selbstbewusst. Rechts hinten ist Bedarf - "werde mein Bestes zeigen" Er könnte davon profitieren, dass auf der Position bei den Knappen Bedarf ist, da Henning Matriciani dort bislang eine grauenvolle Saison spielt und noch nicht klar ist, ob der verletzte Stammverteidiger Cedric Brunner bis zum Spiel in der Landeshauptstadt schon fit wird. "Ich habe nicht mit dem Trainer gesprochen nach dem Spiel, aber er sagte anschließend Sachen wie: Gut gemacht", erklärte van der Sloot auf Englisch. Sollte es jetzt noch nicht klappen, will er weiter arbeiten: "Ich werde mein Bestes zeigen und dann werden wir sehen, was passiert."

