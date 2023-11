Regionalliga West: Wer sichert sich "überlebenswichtige" Punkte im Kellerduell?

Der SC Wiedenbrück steckt kurz vor der Winterpause im Abstiegskampf. Jetzt steht das Kellerduell gegen die SSVg Velbert an. Es geht um "überlebenswichtige Punkte".

Der SC Wiedenbrück steckt in der Regionalliga West im Abstiegskampf. Die nüchterne Bilanz von drei Siegen, vier Unentschieden und acht Niederlagen ergeben nach 15 Spieltagen Rang 15 und damit einen direkten Abstiegsplatz. Was Hoffnung macht: Die Teams im Tabellenkeller sind punktetechnisch eng beieinander.

Trainer Daniel Brinkmann ordnet den bisherigen Saisonverlauf so ein: "Natürlich können wir mit dem Tabellenplatz nicht zufrieden sein. Was man aber sagen muss ist, dass wir in wenigen Spielen wirklich unterlegen waren."

Bei fünf der acht Niederlagen mussten sich die Wiedenbrücker mit nur einem Tor weniger geschlagen geben. "Es lag oft daran, dass wir das Tor einfach nicht getroffen haben. Daran arbeiten wir", analysiert der 37-jährige Trainer.

"Wir müssen jedes Jahr wieder aufs Neue aufpassen, dass wir nicht absteigen", erklärt Brinkmann. Davon lässt sich Wiedenbrück die Stimmung in der Kabine aber nicht verderben: "Trotz der aktuellen Lage ist die Stimmung in der Mannschaft sehr gut, das ist mir auch wichtig. Die Jungs sollen die Köpfe weiter hoch halten und Spaß am Fußball haben. Darauf lege ich viel Wert."

Brinkmann weiter: "Wir kennen die Situation und wissen, dass wir gegen den Abstieg spielen. Wir müssen aber ruhig bleiben. Die Spieler fertig zu machen, das bringt ja keinem etwas. Wir müssen bedenken, dass 80 Prozent der Spieler direkt von der Arbeit zum Training kommen. Das ist bei anderen Teams aus der Regionalliga nicht der Fall."

Am Samstag (14 Uhr) hat die Brinkmann-Elf die Möglichkeit, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Der Tabellenletzte, die SSVg Velbert, ist zu Gast. Auch Velbert braucht die Punkte, um einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

Brinkmann erwartet "ein kampfbetontes Spiel" gegen eine starke Mannschaft: "Velbert hätte sicherlich auch den ein oder anderen Punkt mehr holen können. Sie haben gute Jungs dabei."

Auf dem Platz wollen die Wiedenbrücker alles geben, denn drei Punkte seien für beide "überlebenswichtig". Der Wiedenbrück-Coach betont: "Wir wollen alles tun, um das Spiel zu gewinnen. Die Punkte würden uns enorm weiterhelfen. Ich sehe uns in der Situation, dass wir durchaus was holen können."