1. FC Bocholt: Hirsch: "Fahren mit kontrollierter Euphorie nach Wuppertal"

Vor dem Topspiel beim Wuppertaler SV sprach Dietmar Hirsch, Trainer vom Tabellenführer 1. FC Bocholt, über die Tabellensituation und das Stadion am Zoo.

Am Samstag (18. November, 14 Uhr) reist der 1. FC Bocholt als Spitzenreiter der Regionalliga West zum Wuppertaler. Mit über 500 Auswärts-Fans im Rücken will Trainer Dietmar Hirsch den WSV am 16. Spieltag mindestens auf Distanz halten.

Dietmar Hirsch über...

... das Topspiel gegen Wuppertal: "Wir wissen, dass Wuppertal einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg ist. Sie sind personell sehr gut besetzt. Aber ich denke, wenn man nach 15 Spieltagen wie wir da oben ist, dann haben wir auch eine gewisse Qualität. Wir sind eine ganze Zeit lang ungeschlagen (seit dem 5. Spieltag, Anmd. d. Red.), stehen stabil und verteidigen sehr gut. Wir haben in jedem Spiel viele Spielanteile, sind im Ballbesitz mutiger geworden und haben immer unsere Torabschlüsse und Chancen. Und das wollen wir natürlich auch in Wuppertal zeigen."

... die Tabellensituation: "Wir spielen ja um Tabellenplätze und Punkte, das ist klar. Es muss jetzt keiner sagen, dass wir nicht auf die Tabelle gucken. Dafür ist das alles zu wichtig. Wir sind gerade Erster und wissen, dass wir Wuppertal weiter auf Distanz halten können. Mit einem Sieg wären das neun Punkte Abstand und das ist natürlich wichtig, weil ich Wuppertal weiterhin zu den Top-Favoriten zähle. Speziell gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel haben sie die besten Spiele gemacht."

... den Druck im Topspiel: "Wir bereiten uns vor, wollen auf uns schauen und erfolgreich sein. Wir genießen das im Moment, diese kontrollierte Euphorie und die wollen wir auch gar nicht unterdrücken. Und mit der fahren wir auch nach Wuppertal. Und wer da mehr Druck hat, das vermag ich jetzt gar nicht so zu sagen.

... die Personalsituation: "Die Situation ist noch so wie letzte Woche. Ali Barak ist noch ein Spiel gesperrt, Gino Windmüller fällt noch aus und Orhan Ademi ist noch nicht spielberechtigt. Sonst sind alle einsatzfähig. Auch Isaak Akritidis, der letzte Woche kurzfristig ausgefallen ist, steht wieder zur Verfügung."

... den Rasen im Stadion am Zoo: "Meine Spieler wollen Fußball spielen, die wollen den Ball laufen lassen und sich durchkombinieren. Von daher wird der Rasen sowohl uns als auch Wuppertal gut tun, weil die auch spielstarke Spieler in ihren Reihen haben. In den letzten Jahren war es in Wuppertal etwas schwieriger mit dem Rasen und wir haben jetzt das Glück, dass wir erst das zweite Heimspiel in dem Station zu dieser Jahreszeit spielen dürfen."