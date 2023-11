RL West: Gegner lobt U23 des FC Schalke 04 - "Die beste Offensive der Liga"

Bereits am Freitagabend trennten sich die Reserven von Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04 1:1-Remis. Das sagten die Trainer.

Andreas Ivan hat der Zweitvertretung des FC Schalke 04 im Duell bei Fortuna Düsseldorf einen Punkt beschert.

Sein Treffer mit dem Pausenpfiff egalisierte die 1:0-Führung der Fortuna, die aus der 17. Minute stammt. Luiz Felipe Monteiro verwandelte einen Elfmeter. Am Ende gab es beim 1:1-Remis eine gerechte Punkteteilung.

Jens Langeneke, Düsseldorfs Trainer lobte seine Mannschaft, aber auch die des S04: "Das war ein intensives Spiel von beiden Seiten. Ich habe Schalke in Oberhausen gesehen und da waren sie fußballerisch sehr gut. Wir hatten in dieser Partie unsere Chancen, aber ich möchte da auch nicht nachtrauern. Wir nehmen den Punkt mit. Schalke hat immerhin die stärkste Offensive der Liga. Deshalb sind wir zufrieden."

Etwas angefressener und unzufriedener wirkte dabei Jakob Fimpel. Der Trainer der Schalker Reserve bilanzierte: "Das war natürlich in diesem Regen und auf dem tiefen Platz kein einfaches Spiel. Wir haben es, obwohl es möglich gewesen wäre, Tempo in unser Spiel zu bekommen. Die Bälle waren zu langsam gespielt, die Geschwindigkeit mit und ohne Ball war zu langsam. Das war ein schwaches Spiel von uns im Ballbesitz, dadurch sind wir in ganz bittere Konter gelaufen. Die klaren Chancen sind im Konter entstanden. Wir haben unsere Abschlüsse auch schlecht abgeschlossen. Kämpferisch war es von beiden Mannschaften gut. Insgesamt aber ein schwaches Spiel von unserer Seite.

Während es für die Düsseldorfer am nächsten Samstag (18. November, 14 Uhr) zum SV Rödinghausen geht, kommt es für Schalke zum nächsten Vergleich mit einer Fortuna: Der SC Fortuna Köln ist am Samstag (ebenfalls 18. November, 14 Uhr) im Parkstadion in Gelsenkirchen zu Gast.

Die Statistik zum Spiel

Fortuna Düsseldorf II: Gorka - Corsten (58. Adamski), Monteiro (74. Bodzek), El-Faouzi, Bird (90. Wagemann), Fünger, Petritt, Bunk, Manu, Skolik, Kim (74. Brechmann)

FC Schalke 04 II: Paris - van der Sloot (60. N. Anubodem, Lasogga, Ivan (46. Balouk, 78. Aninkorah-Meisel), Krasniqi (70. Giesen), Talabidi, Albutat, Kaparos, Müller, Schmidt, Amadin (78. Poepperl)

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong

Tore: 1:0 Monteiro (17., Fouelfmeter), 1:1 Ivan (45.+3)

Zuschauer: 350