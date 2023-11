Regionalliga West: Wuppertal patzt in Ahlen, Bocholt und Düren bleiben torlos

Überraschung in der Regionalliga West: Der Wuppertaler SV verliert bei Kellerkind Rot Weiss Ahlen. Tabellenführer bleibt der 1. FC Bocholt nach einem 0:0.

Der 15. Spieltag der Regionalliga West sah bereits am Freitagabend fünf Partien. Fortuna Köln drehte einen 0:3-Halbzeitrückstand gegen Borussia Mönchengladbach II spektakulär, während die SSVg Velbert mit dem Schlusspfiff den Sieg hergeben musste.

Am Samstag folgten nun drei weitere Partien. Auch der SV Lippstadt und Aufsteiger FC Wegberg-Beeck sollten ursprünglich aufeinandertreffen, witterungsbedingt fiel die Partie in der Liebelt-Arena aber ins Wasser.

Bei Rot Weiss Ahlen mit Neu-Trainer Björn Joppe kam es zum Wiedersehen mit Gaetano Manno, der mit seinem Wuppertaler SV zu Gast war. Bevor der WSV im April 2023 anklopfte, war Manno in gleicher Stellung zwei Monate lang bei RWA am Ruder.

Die Ahlener begannen mutig und setzten den Wuppertaler SV früh unter Druck, handelten sich hinten aber schnell einen Rückstand ein. Derrick Kyere legte Lukas Demming im Strafraum, Charlison Benschop verwandelte den fälligen Strafstoß - 0:1 nach 15 Minuten.

Ahlen: Ackermann - Borgmann, Dal, Reithmeir - Cvetkovic - Kyere (75. Coleman), Tankulic, Debrah, Camoglu (65. Koruk) - Uzun (85. Andzouana), Tsuda. Ackermann - Borgmann, Dal, Reithmeir - Cvetkovic - Kyere (75. Coleman), Tankulic, Debrah, Camoglu (65. Koruk) - Uzun (85. Andzouana), Tsuda. Wuppertal: Patzler - Pytlik, Dams, Berisha - Tunga - Hagemann, Saric (46. Bulut), Ercan (86. Schweers), Demming (46. Itter) - Benschop (32. Marceta), Terrazzino (72. Korzuschek). Tore: 0:1 Benschop (16., Foulelfmeter), 1:1 Uzun (18.), 2:1 Kyere (20.) Schiedsrichter: Ivan Mrkalj. Zuschauer: 804.

Doch die Hausherren schüttelten sich nur kurz und antworteten umgehend: Eine Ecke von Luka Tankulic fand zunächst den Kopf von Ömer Uzun, der zum 1:1 einnickte (18.). Nur zwei Minuten später legte Kyere nach der nächsten Ecke sogar nach und brachte Ahlen in Führung. 2:1 lautete dann auch der Halbzeitstand, Benschop musste zuvor bereits verletzt runter.

Die zweite Halbzeit brachte zunächst auch keine Besserung, die Ahlener hatten durchaus Chancen, das 3:1 folgen zu lassen. Und auch den Schlussansturm der Wuppertaler, die in der Endphase der Partie einige Abschlüsse verbuchen konnten, überstand die Joppe-Elf. Unter dem neuen Trainer der zweite Sieg für RWA, das die Rote Laterne an die SSVg Velbert abgibt.

Bocholt bleibt vorne, RWO verliert in Unterzahl

In der Festung Am Hünting (zuvor 7 Siege aus 7 Spielen) gab es im Spitzenspiel zwischen Tabellenführer 1. FC Bocholt und dem 1. FC Düren ein 0:0 der besseren Sorte. Damit bleiben die Bocholter an der Spitze, während Düren mit dem Punkt als neuer Vierter den Wuppertaler SV hinter sich lässt.

Nach der ersten Hälfte, in der die Hausherren leicht die Oberhand hatten, kamen im zweiten Durchgang die Gäste besser aus der Kabine. Die beste Gelegenheit hatte aber Bocholt, das ab der 65. Minute mehr investierte: Marvin Lorch jagte den Ball an den Pfosten (66.). Auf beiden Seiten waren bis zum Schluss Treffer möglich, doch der Treffer gelang auch in den letzten Minuten keiner Mannschaft mehr.

Rot-Weiß Oberhausen bekam es im Stadion Niederrhein mit einer stark besetzten U21 des 1. FC Köln zu tun und konnte gegen den neuen Tabellenzweiten in langer Unterzahl nicht punkten. (Zum Spielbericht)