Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach spielt keine zufriedenstellende Saison. Nun wurden erste Maßnahmen ergriffen.

Bei Regionalligist Kickers Offenbach herrscht aktuell Chaos. Eigentlich wollte der Traditionsklub um den Aufstieg mitspielen und endlich wieder in den Profifußball zurückkehren, aber nach 16 Partien ist der Rückstand auf den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers (zehn Punkte) größer als der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den die TSG Balingen (neun Punkte) belegt.

Es droht eine Saison im Niemandsland der Tabelle. Zuletzt ging das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II mit 1:3 verloren. Diese Pleite sollte nicht ohne Folgen bleiben. Denn: Offenbach degradierte gleich mehrere Spieler zur eigenen U21.

Mike Feigenspan, Christian Derflinger und Julian Albrecht wurden suspendiert. Auch Noah Vuko wird ab sofort bei der zweiten Mannschaft trainieren, bei dem das jedoch rein sportliche Gründe hat. Seine Leistungen hätten die regelmäßige Teilnahme am Training der ersten Mannschaft nicht gerechtfertigt, heißt es. Zuerst berichtete die "Bild" über diese Maßnahmen, später auch "OP Online".

Und warum wurde das Trio Feigenspan (94 Drittliga-Spiele), Derflinger (2 Zweitliga-Spiele) und Albrecht (72 Regionalliga-Spiele) in die eigene U21 verbannt?

Wir haben vor der Saison klare Regeln aufgestellt, immer wieder Lösungswege aufgezeigt und lange genug die Hand schützend über die Spieler und die Mannschaft gehalten. Nun war aber der Punkt gekommen, an dem wir handeln mussten. Christian Hock.

"Das behandeln wir intern. Wir haben vor der Saison klare Regeln aufgestellt, immer wieder Lösungswege aufgezeigt und lange genug die Hand schützend über die Spieler und die Mannschaft gehalten. Nun war aber der Punkt gekommen, an dem wir handeln mussten. Das ist eine klare Maßnahme. Der Trainer und ich machen, was unserer Meinung nach am besten für den Verein ist", stellte Sport-Geschäftsführer Christian Hock klar.

Coach Christian Neidhart sprach Klartext: "Wir ziehen das jetzt durch. Hier muss ein anderer Zug reinkommen." Der 55-Jährige betonte, dass die Disziplinarmaßnahme in diesem Umfang für ihn eine Premiere ist. "Ich habe mal einen Spieler für eine Woche zur zweiten Mannschaft geschickt, damit er merkt, wie gut er es bei uns hat." Aber eine Suspendierung von mehreren Spielern auf unbestimmte Dauer – das sei auch für ihn Neuland.

Der ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen (89 Partien, 2,29 Punkte pro Spiel) gastiert mit seiner Mannschaft am kommenden Samstag (11. November, 14 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger. Vor der Saison wären alle Fans wohl von einem Spitzenspiel ausgegangen, nun heißt es Siebter gegen Zehnter.