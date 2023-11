1. FC Düren: Pleite gegen Schlusslicht - "Das war unsere schwächste Saisonsleistung"

Der 1. FC Düren hat nur eine Woche nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln die nächste Pleite einstecken müssen.

Das ist bitter aus Sicht des 1. FC Düren: Binnen nur acht Tagen haben die Rheinländer ihre Spitzenposition in der Regionalliga verloren und stehen nach der überraschenden 1:3-Pleite gegen Rot Weiss Ahlen sogar sechs Punkte hinter Tabellenführer 1. FC Bocholt.

"Das war unsere bislang schwächste Leistung in dieser Saison", betonte Carsten Wissing, Interimstrainer des 1. FC Düren, nach dem 1:3 gegen das Regionalliga-West-Schlusslicht gegenüber der "Aachener Zeitung".

"Das war kein gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit ging es noch einigermaßen, aber so wie in der zweiten Halbzeit dürfen wir uns nicht präsentieren“, ergänzte Dürens Kapitän Adam Matuschyk.

Mit David Winke (krank) und Kevin Goden (Zerrung im Oberschenkel) musste Wissing zwei seiner wichtigsten Spieler ersetzen und das merkte man dem Dürener Spiel sowohl in der Defensive als auch Offensive an.

"Wir haben das System etwas umgestellt, daher musste ein zentraler Spieler weichen", erklärte Wissing, dessen Plan schief ging.

Derweil konnte sich Rot Weiss Ahlen für eine couragierte Leistung mit dem zweiten Saisonsieg belohnen. Und die Wersestädter sind wieder dran am rettenden Ufer. Nur noch vier Punkte beträgt der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Für Neu-Trainer Björn Joppe war es nach der Klatsche zum Debüt gegen Alemannia Aachen der erste Sieg als RWA-Coach.

[b]Die Statistik zum Spiel[/b]

1. FC Düren: Theißen – Volz (83. Popovic), Weber, Egouli, Lela – Matuschyk (73. Salman), Brock, Bakhat (83. Kühnel), Damaschek - Schlößer, Clemens (63. Harnafi)

Rot Weiss Ahlen: Ackermann - Camoglu (63. de Lemos), Borgmann, Tankulic, Kyere, Dal, Özkara (20. Debrah), Uzun (79. Andzouana), Buckesfeld (46. Koruk), Reithmeir, Cvetkovic

Schiedsrichter:

Tore: 1:0 Schlößer (18.), 1:1 Uzun (51.), 1:2 Tankulic (66.), 1:3 Koruk (80.)

Zuschauer: 568