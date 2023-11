Regionalliga West: Pazurek rettet Velbert einen Punkt - kein Sieger im Aufsteigerduell

Der FC Wegberg-Beeck und die SSVg Velbert trennten sich zum Start in den 14. Spieltag der Regionalliga West bereits am Freitagabend mit 1:1.

Der 14. Spieltag in der Regionalliga West ist mit einem Remis gestartet. Im Aufsteigerduell zwischen dem FC Wegberg-Beeck und der SSVg Velbert sah es bis zur Schlussphase nach dem nächsten Heimsieg der im eigenen Stadion so starken Beecker aus. Doch in den letzten Minuten konnten die Gäste noch einen Punkt entführen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Takahito Ohno vor gut 600 Zuschauern kurz nach Wiederbeginn das 1:0 für die Hausherren erzielt (49.). Rund zehn Minuten vor dem Abpfiff verwandelte dann Markus Pazurek einen Handelfmeter zum 1:1-Endstand (82.).

In einer umkämpften Partie gab es insgesamt neun Gelbe Karten, alle zückte Schiedsrichter Dominik Stock im zweiten Durchgang. „Es war heute wieder ein Abnutzungskampf. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Man darf nie vergessen, dass die Jungs alle normal jeden Tag arbeiten gehen. Für uns war es eine brutale Woche mit drei Spielen in sieben Tagen“, erklärte Beeck-Coach Mark Zeh nach der Partie.

Trotz der verlorenen Führung können die Beecker mit der Punkteteilung besser leben als die Velberter. Die zogen mit dem Zähler zwar über Nacht an Fortuna Düsseldorf II vorbei, bleiben aber mit zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz. Der FC Wegberg-Beeck spielte das erste Mal in dieser Saison Remis und hat nun 16 seiner 19 Zähler zuhause geholt. Neun Punkte trennen die beiden Aufsteiger derzeit.

14. Spieltag: Wuppertal gegen Fortuna, Aachen in Bocholt

Für die SSVg Velbert geht es nächste Woche ins nächste Aufsteigerduell, am Freitagabend (10. November, 19.30 Uhr) ist die U21 des SC Paderborn zu Gast. Einen Tag drauf (14 Uhr) tritt der FC Wegberg-Beeck beim SV Lippstadt an.

Zunächst wird jedoch am Samstag (ab 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) der 14. Spieltag komplettiert. Unter anderem kommt es zur Rückkehr des Wuppertaler SV ins Stadion am Zoo, gegen den Tabellenzweiten Fortuna Köln wartet ein echtes Brett auf den WSV und über 7500 Zuschauer.

Außerdem ist die formstarke Alemannia aus Aachen zum nächsten Spitzenspiel beim Tabellenführer 1. FC Bocholt zu Gast, Rot-Weiß Oberhausen fährt mit Verletzungssorgen zum Debüt von Farat Toku an der Seitenlinie des SV Rödinghausen.

Der 14. Spieltag im Überblick:

Freitag, 3. November:

FC Wegberg-Beeck - SSVg Velbert 1:1

Samstag, 4. November, 14 Uhr:

Wuppertaler SV - Fortuna Köln

1. FC Bocholt - Alemannia Aachen

SV Rödinghausen - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II

FC Schalke 04 II - FC Gütersloh

1. FC Köln U21 - SV Lippstadt

SC Paderborn II - SC Wiedenbrück

1. FC Düren - Rot Weiss Ahlen