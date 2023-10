Wuppertaler SV: Rückkehr ins Stadion am Zoo - großer Ansturm auf Fortuna-Köln-Karten

Nach rund acht Monaten kehrt der Wuppertaler SV am kommenden Wochenende in seine Heimstätte, das Stadion am Zoo, zurück. Der Vorverkauf läuft gut.

Nach 13 Spielen rangiert der Wuppertaler SV mit 24 Punkten auf Platz sechs in der Regionalliga West. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Rang eins, nur zwei Zähler sind es auf auf Fortuna Köln, dem aktuell Zweitplatzierten.

Und: Am Samstag (4. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommen die Kölner nach Wuppertal. Und der WSV hat nach acht Monaten wieder ein echtes Heimspiel. Die Arbeiten an der Rasenheizung im Stadion am Zoo sind fertiggestellt, so dass dem WSV-Comeback im eigenen Wohnzimmer nichts mehr im Wege steht.

Die Mannschaft freut sich schon riesig auf das erste echte Heimspiel nach über einem halben Jahr. Zur Erinnerung: Der WSV trug seine Heimspiele zum Ende der vergangenen Spielzeit im Oberhausener Stadion Niederrhein aus und ist zur der aktuellen Serie in die Velberter Arena ausgewichen. Nun erfolgt die Rückkehr "nach Hause."

Und die Fans nehmen den Vorverkauf für das Topspiel gegen Fortuna Köln sehr gut an. Mehr als 6000 Karten wurden bereits verkauft. Das freut auch die Mannschaft um Kapitän Kevin Pytlik.

"Nach langer Zeit kehren wir in unser Stadion zurück. Wir durften jetzt am Dienstag auch wieder das erste Mal im Stadion trainieren. Wir freuen uns unnormal da drauf, dass wir wieder in unserem wahren Zuhause, denn das ist das Stadion am Zoo für den WSV, spielen dürfen. Ich habe eine Bitte an die Fans: Kommt mit so vielen Leuten wie ihr könnt. Wir brauchen Euch und die Unterstützung. Wir wollen dann gemeinsam ein erfolgreiches Spiel bestreiten", appelliert Abwehrchef Pytlik.

Sportchef Gaetano Manno hofft darauf, dass der WSV vielleicht sogar an der 10.000er Marke kratzt. Manno meinte nach dem 3:2-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf II: "Wir können Fortuna Köln mit einem Sieg überholen. Ich hoffe, dass das Stadion voll wird. Die Unterstützung von den Rängen gibt der Mannschaft Kraft. Fünfstellig wäre toll, aber auch 7.000 bis 8.000 wären gut."