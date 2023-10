RL Südwest: Ex-Wuppertaler freigestellt - kommt ehemaliger Bundesligatrainer?

In der Regionalliga Südwest geht es in der oberen Tabellenhälfte sehr eng zu. Eigentlich wollte auch der KSV Hessen Kassel zu den Top-Teams gehören. Eigentlich.

In der Regionalliga Südwest trennen den Tabellenführer Stuttgarter Kickers und den Zehnten der Liga, die Kickers Offenbach, nach 15 Spieltagen gerade einmal sieben Punkte. Man könnte sagen, dass aktuell zehn Mannschaften um Platz eins und den damit verbundenen Drittliga-Aufstieg spielen.

Hier wollte auch KSV Hessen Kassel ein Wörtchen mitreden. Doch nach 15 Partien ist die Enttäuschung bei den Hessen groß. Fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen sind viel zu wenig für die KSV-Ansprüche. Konsequenz: Nach dem jüngsten 2:3 gegen Kickers Offenbach setzten die Verantwortlichen den Trainer vor die Tür.

Tobias Damm, einst Torjäger beim Wuppertaler SV (123 Spiele, 33 Treffer), ist nicht mehr länger Trainer in Kassel. Das war der 40-Jährige seit dem 9. Oktober 2019. Nach rund vier Jahren muss er nun seinen Platz räumen.

"Wir bedanken uns bei Tobias für seine herausragende Arbeit in und um den Verein. Er hat als Spieler, Co-Trainer und Trainer mit großer Leidenschaft für den KSV Hessen Kassel gearbeitet und maßgeblichen Erfolg an der Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren", sagt KSV-Vorstand Swen Meier.

"Überzeugung ist abhandengekommen"

"Aufgrund der sportlichen Leistungen der letzten Wochen sehen wir uns mit Blick auf die Tabelle gezwungen, jetzt eine Veränderung auf dieser Position vorzunehmen, weil uns die Überzeugung abhandengekommen ist, in der aktuellen Konstellation den sportlich dringend notwendigen Turnaround zu erreichen", ergänzt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.

Bis auf weiteres werden die Co-Trainer Sebastian Busch, Mirko Dickhaut und Fabian Seck die Trainingseinheiten leiten. Eine Nachfolge auf der Position des Cheftrainers wird der KSV in den kommenden Tagen bekanntgeben.

In den Kasseler Medien werden bereits erste Nachfolgekandidaten gehandelt. Neben Tomas Oral, zuletzt SV Sandhausen und FC Ingolstadt, gelten auch die ehemaligen Bundesligatrainer Maik Walpurgis, der den FC Ingolstadt in der 1. Bundesliga trainierte, und Andre Schubert, der einst für Borussia Mönchengladbach verantwortlich war, als mögliche Damm-Nachfolger.