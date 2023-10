Regionalliga: Fortuna Köln erobert Tabellenführung - Wuppertaler SV dreht 0:2

Fortuna Köln ist nach einem Sieg gegen den 1. FC Düren neuer Spitzenreiter der Regionalliga West. Der Wuppertaler SV gewinnt nach 0:2-Rückstand.

Fortuna Köln hat die Tabellenführung der Regionalliga West erobert. Im direkten Duell mit dem bisherigen Spitzenreiter 1. FC Düren setzte sich das Team von Markus von Ahlen mit 1:0 (1:0) durch.

Die Gastgeber nahmen nach rund einer halben Stunde das Heft in die Hand. Dominik Ernst besorgte mit einem unfassbaren Distanzschuss die 1:0-Führung (35.). Die Fortuna blieb am Drücker, hatte vor dem Pausenpfiff gleich mehrere gute Gelegenheiten, den Vorsprung zu verdoppeln.

Erst nach gut einer Stunde kamen die Gäste besser in die Partie. Klare Chancen blieben allerdings aus. Erst in der Schlussphase musste Fortuna Köln zittern. Ohne Folgen. Es blieb beim 1:0.

Fortuna Köln, nun mit 26 Punkten, ringt aufgrund des besseren Torverhältnisses dem 1. FC Düren die Tabellenführung ab. Der 1. FC Bocholt könnte bereits mit einem Remis am Samstag gegen Rot Weiss Ahlen an beiden vorbeiziehen.

Der Ticker zum Nachlesen

Fortuna Düsseldorf II – Wuppertaler SV 2:3 (2:1)

43 Minuten lang roch es für Jens Langeneke nach einem Traumeinstand als Trainer von Fortuna Düsseldorf II! Dann aber demonstrierte der Wuppertaler SV seine Comeback-Qualitäten und machte aus einem 0:2 einen 3:2.

Die Düsseldorfer, mit nur neun Punkten aus den ersten zwölf Spielen, starteten überraschend schwungvoll und gingen bereits nach 13 Minuten in Führung. Robin Bird traf per Nachschuss. Die Gäste kamen nur schwer ins Spiel.

Ganz anders die Hausherren: Nach einer Hereingabe von Luis Felipe Monteiro landete der Ball bei King Samuel, der den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 im Tor unterbrachte (33.). Kurz vor der Pause der Anschluss: Damjan Marceta musste nach einer Flanke nur den Fuß hinhalten (43.).

Der Ticker zum Nachlesen

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Favorit ein anderes Gesicht, und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Semir Sacir, der aus kurzer Distanz einschob (54.). Der WSV spielte in der Folge auf Sieg. Doch auch die Düsseldorfer, nach dem Anschluss mit Defensivarbeiten beschäftigt, erwachten ab und an: Sebastian Patzler musste nach einem Freistoß in höchster Not gegen Minwoo Kim parieren (74.).

In der Schlussphase vergoldete der Wuppertaler SV schließlich doch das Comeback:Charlison Benschop fackelte nach einer Flanke nicht lange und traf zum späten 3:2-Sieg (87.).

Nullnummer zwischen Lippstadt und Rödinghausen

In der dritten und letzten Regionalliga-West-Partie am Freitagabend gab es ein 0:0-Unentschieden zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem SV Rödinghausen.

Die Gastgeber bleiben somit weiterhin in der Abstiegszone, der SVR im Tabellenmittelfeld.