Regionalliga West: Dienstältester Trainer der Liga muss seinen Posten räumen

Trainerwechsel in der Regionalliga West: Der dienstälteste Coach der Liga muss seinen Posten räumen.

Fünf Jahre lang trainierte Nicholas Michaty die U23 von Fortuna Düsseldorf. Diese Ära nimmt nun ein Ende: Am Tag nach der 0:5-Klatsche beim 1. FC Düren teilten die Rheinländer mit, dass Michaty nicht länger bei der zweiten Mannschaft an der Seitenlinie stehen wird.

Stattdessen übernimmt Jens Langeneke die Verantwortung. Eine Beförderung des aktuellen U19-Trainers zur U23 sei ohnehin zur neuen Saison geplant gewesen, heißt es vom Verein. Nun wird sie vorgezogen.

"Nico Michaty hat als Trainer der U23 sehr gute Arbeit geleistet und war maßgeblich daran beteiligt, dass das Team immer wieder für Spieler zum Sprungbrett in den Profibereich wurde. Dafür möchten wir ihm unseren großen Dank aussprechen", wird Düsseldorfs Vorstandsmitglied Klaus Allofs zitiert.

Und weiter: "Diese Saison war bisher mit einigen Problemen behaftet, so dass wir einen neuen Impuls setzen wollen. Um bereits frühzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen, haben wir uns dazu entschieden, dass Jens Langeneke ab sofort und nicht erst zur neuen Saison aufrücken wird."

Langeneke sei ein großes Trainertalent, dem die Fortuna die Weiterentwicklung der Mannschaft zutraue, so Allofs. Wer Langenekes Posten im U19-Bundesliga-Team übernimmt, soll zeitnah bekannt werden.

Sein Vorgänger Michaty hatte Düsseldorfs U23 im Sommer 2018 übernommen und seitdem in der Regionalliga gehalten (Rang neun als beste Endplatzierung in der Saison 2020/21), zudem schafften einige Spieler unter seiner Regie den Sprung ins Profiteam. Derzeit steckt die Fortuna allerdings im Abstiegskampf, sammelte nur neun Punkte an den ersten zwölf Spieltagen.

"Unser ausdrücklicher Dank gilt Nico Michaty, der unsere U23 über viele Jahre in der Regionalliga West etabliert hat, was für die Fortuna von großer Bedeutung ist. Mit Jens Langeneke kommt es nun kurzfristig darauf an, die Mannschaft in der Liga zu stabilisieren", erklärt Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter im NLZ. "Zudem geht es um die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler, damit wir das Potenzial unseres Vereins voll ausschöpfen können. Alle diese Fähigkeiten hat Jens Langeneke als Trainer unserer U17 und U19 in den vergangenen Jahren bereits nachgewiesen. Deshalb freuen wir uns, dass er nun bei uns den nächsten Schritt in seiner Trainertätigkeit gehen kann."