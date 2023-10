In der Regionalliga West kommt es am nächsten Spieltag zum absoluten Topspiel zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln.

Kaum jemand hätte wohl für möglich gehalten, dass das Spitzenspiel des zwölften Regionalliga-Spieltags 1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln (21. Oktober, 14 Uhr) heißen würde.

Doch es ist tatsächlich wahr: Der FCB steht völlig überraschend mit 23 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz und ist punktgleich mit dem Spitzenreiter aus der Südstadt. Klar ist: Von einem Unentschieden in diesem Top-Spiel würde nur der Zweite 1. FC Düren profitieren.

Fortuna-Trainer Markus von Ahlen möchte sich allerdings nicht allzu viel auf die aktuelle Tabellenkonstellation fokussieren. Trotz Platz eins sieht der Coach nämlich noch Steigerungspotenzial: "Wir wollten einen guten Start absolvieren, den haben wir definiert auf die ersten elf Spiele. Da ist vom Tabellenplatz sicher nicht mehr viel Luft nach oben, aber in der Arbeit wissen wir, dass wir noch was zu tun haben."

Über den kommenden Gegner, der bislang alle fünf Heimspiele gewinnen konnte, sagt der 52-Jährige: "Sie haben eine enorme Heimstärke, agieren sehr kompakt und präferieren das Umschaltspiel. Bocholt ist sehr gefährlich bei Standardsituationen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die uns die ganze Saison gestellt wird. Wir bespielen viele Gegner, müssen dabei aber auch schauen, dass wir eine gute Konterabsicherung haben. Wir werden uns sicherlich für das Spiel auch was einfallen lassen."

Ein wichtiger Bestandteil der Kölner Mannschaft soll Arnold Budimbu sein. Der 28-jährige gebürtige Bochumer stand bislang in allen elf Partien in der Startelf und legte zwei Treffer vor. Nur auf ein eigenes Tor wartet der Rechtsaußen noch. Budimbu spielte in der Jugend für den 1. FC Köln und wechselte später sowohl zu Rot-Weiß Oberhausen, aber auch zur U23 von Schalke 04.

Seine ersten und bislang einzigen Partien im deutschen Profifußball (1. Liga - 3. Liga) absolvierte der Offensivmann zwischen Juli 2019 und Januar 2021 für den MSV Duisburg, als er 28 Mal in der 3. Liga zum Einsatz kam. "Ich schätze es einfach, was er sonst für die Mannschaft leistet. Er strahlt sehr, sehr viel Gefahr aus. Ich bleibe da bei meinem Motto: Wenn du dir diese Chancen erarbeitest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man trifft. Das gilt für den einzelnen Spieler, aber auch für die gesamte Mannschaft", sagt von Ahlen über das Ex-Zebra.

Auf die Frage, ob das Bocholt-Spiel nicht ein perfekter Zeitpunkt für das erste Saisontor von Budimbu wäre, antwortet von Ahlen schmunzelnd: "Besser gestern als morgen."