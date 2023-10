Regionalliga West: 1. FC Bocholt setzt Höhenflug fort - nächste Woche Topspiel

Der 1. FC Bocholt setzt die Erfolgsserie fort. Am Samstagnachmittag gewinnt der FCB 2:0 bei der Reserve der Fortuna Düsseldorf.

Der 1. FC Bocholt konnte am Samstagnachmittag die nächsten drei Punkte mit nach Hause nehmen. Lange sah es im Gastspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf nach einer Punkteteilung aus. Marvin Lorch erlöste die Bocholter erst in der 82. Minute. Haris Mesic, der erst eine Minute zuvor eingewechselt worden ist, erhöhte noch auf 2:0 (85.) - es war zugleich der Endstand.

In den ersten 45 Minuten konnte man noch nicht erahnen, was für eine aufregende Schlussphase die Zuschauer im Paul-Jansen-Stadion zu sehen bekommen würden. Auf beiden Seiten gab es wenig Abschlüsse. Nach dem 1:0 wirkten die Bocholter wie ausgewechselt und hatten eine Chance nach der anderen.

Bocholt Trainer Dietmar Hirsch zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ich denke, wir haben heute eine richtige Herrenmannschaft gesehen. Wir haben Erwachsenenfußball gespielt.“

Der 51-Jährige wusste, dass der Sieg am Ende verdient war. „Wir haben eins, zweimal ein bisschen Glück gehabt. Wir haben aber auch gute Chancen gehabt. Hinten raus haben wir uns den Sieg erarbeitet und erspielt.“

In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten keine nennenswerten Torchancen und es zeigte sich kein klarer Favorit. „In der ersten Halbzeit haben wir schon mutig mit dem Ball gespielt. In der zweiten Halbzeit haben die Düsseldorfer etwas mehr Druck gemacht, dem haben wir aber gut Stand gehalten. Die drei Punkte sind am Ende nicht ganz unverdient“, sagte Hirsch.

Mit drei Punkten im Gepäck und einer Menge Selbstvertrauen geht es zurück nach Bocholt. Da Fortuna Köln am gestrigen Abend schon einen Sieg erzielen konnte und auch der 1. FC Düren drei Punkte holte, tut sich auf den oberen drei Plätzen der Regionalliga West nicht viel. Der 1. FC Bocholt steht weiterhin auf Platz drei, punktgleich hinter dem Spitzenduo. Am kommenden Samstag erwartet der FCB den Tabellenführer SC Fortuna Köln am Hünting. Ein absolutes Spitzenspiel.

Die Fortuna aus Düsseldorf ist mit dem Spieltag auf die Abstiegsplätze gerutscht. Die Reserve der Düsseldorfer belegt aktuell Platz 16. Am kommenden Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Nicolas Michaty bei dem Tabellenzweiten 1. FC Düren zu Gast.