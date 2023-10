RWO: Endlich wieder Tore! Nun wartet der kriselnde Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen-Trainer Jörn Nowak ist nach dem Sieg in der Regionalliga West beim 1. FC Düren hochzufrieden. Die Krise des kommenden Gegners beschäftigt ihn gar nicht.

Endlich konnte Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West wieder gewinnen, nachdem man gegen Fortuna Köln, Rot Weiss Ahlen und den 1. FC Bocholt zuletzt jeweils 0:0 spielte. Beim 1. FC Düren setzte sich RWO am Samstag mit 2:1 durch. Dementsprechend war Trainer Jörn Nowak „sehr zufrieden. Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Dabei ist eine Serie von Rot-Weiß Oberhausen schnell gerissen – seit dem 18. August, beim 4:1-Sieg gegen Alemannia Aachen, kassierten die Kleeblätter kein Gegentor mehr in der Liga. Im weiteren Verlauf des Spiels konnte sich Oberhausen aber einmal mehr auf die Defensive verlassen, viele Chancen ließ man nicht zu. Was nach dem 0:1 durchkam, wurde sichere Beute von Torhüter Robin Benz.

Zuletzt hatte Nowak das Verhalten in eigenem Ballbesitz bemängelt. Dies gefiel ihm gegen Düren besser und soll auch in den kommenden Wochen weiter beibehalten werden. „Wir wollen geduldig und mutig spielen, spielerische Lösungen finden. Das ist uns, gerade in der ersten Halbzeit, besser gelungen.“

Auch das Toreschießen klappte endlich wieder. „Wir haben uns endlich nach einem Eckball belohnt.“ Das 2:1 fiel nach einem Sonntagsschuss von Moritz Montag. Trotz bester Chancen, gerade von Sven Kreyer, fiel aus dem Spiel heraus aber einmal mehr kein Tor.

Rot-Weiß Oberhausen steht durch den Sieg einen Punkt hinter der Tabellenspitze und zwei vor dem Wuppertaler SV, dem nächsten Gegner. Der WSV verlor drei der letzten vier Regionalliga-Partien, konnte lediglich beim 1:1 gegen den SC Wiedenbrück einen Punkt einfahren. Für Nowak aber kein Grund, in der Vorbereitung auf die kommende Partie etwas auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Das Spiel startet bei 0:0. Es ist relativ egal, was in den Vorwochen war. Nach zehn Spieltagen können wir zwar zum ersten Mal auf eine relativ aussagekräftige Tabelle schauen, da sind wir oben mit dabei. Jetzt richten wir den Fokus auf Wuppertal und wollen vor unserem Publikum den Sieg gegen Düren vergolden.“

Das Spiel gegen den Wuppertaler SV findet am kommenden Samstag, den 14. Oktober, um 14 Uhr im Stadion Niederrhein statt.