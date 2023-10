Wuppertaler SV: "Haben einige Sachen in der Kabine geklärt"

Stürmer Damjan Marceta durchlebt seine erste kleine Flaute beim Wuppertaler SV. So geht er mit der Situation um.

Mit zwei späten und wichtigen Toren an den ersten beiden Spieltagen feierte Damjan Marceta einen perfekten Einstand beim Wuppertaler SV. Doch inzwischen hat das Glück den Sommer-Neuzugang vom SV Rödinghausen vor dem gegnerischen Tor verlassen.

Einen dritten Saisontreffer erzielte der 29-Jährige am fünften Spieltag gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln, in den folgenden vier Partien ging Marceta leer aus. Zuletzt kam er zweimal spät von der Bank ins Spiel.

"Wenn man eine schlechte Phase hinter sich hat, muss man im Kopf klar und positiv bleiben und einfach weitermachen", sagt der Angreifer auf einer Pressekonferenz über seine Mini-Flaute, die er schon im Heimspiel gegen den SV Lippstadt am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) beenden will. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl."

Das rührt womöglich auf vom Testspiel gegen den VfB Schwelm unter der Woche. Der WSV besiegte den Bezirksligisten mit 8:1, Marceta gelang ein Dreierpack. "Klar ist es als Stürmer wichtig, nach längerer Zeit wieder zu treffen", sagt er dazu. "Dieses Selbstvertrauen holt man sich aber auch, wenn man 100 Prozent im Training gibt und die wichtigen Abläufe immer wiederholt."

Und dann soll es wieder klappen mit dem Toreschießen bei Marceta - und mit einem Sieg für den WSV. Seit drei Spielen wartet Wuppertal auf ein Erfolgserlebnis in der Regionalliga, zuletzt gab es ein 0:1 im Derby gegen Aufsteiger SSVg Velbert. Klar, dass da schnell Unruhe rund um den Mitfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga aufkommt. Zumal der Traditionsklub im Niederrheinpokal blamabel am Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden gescheitert war.

"In der Kabine haben wir einige Sachen geklärt, wir wissen, was wir falsch gemacht haben", sagt Marceta über die aktuelle Situation. "Wir müssen eine Einheit bilden und jeder muss 100 Prozent geben. Die Atmosphäre in der Mannschaft ist immer noch gut und wir haben eine gute Woche hinter uns. Das müssen wir am Samstag bestätigen."