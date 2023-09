Fortuna Köln: Demaj führt das Von-Ahlen-Team wieder auf Platz eins

Der SC Fortuna Köln bleibt Tabellenführer in der Regionalliga West – das ist auch Leon Demaj zu verdanken, der erneut als Einwechselspieler traf.

Leon Demaj spielte gegen den FC Gütersloh zwar nicht von Anfang an, doch nach seiner Einwechslung hat er mit zwei Treffern maßgeblich dazu beigetragen, dass Fortuna Köln ihren Platz an der Tabellenspitze der Regionalliga West festigen konnte.

Das Spiel, das die Kölner mit 3:0 gewannen, steht dabei sinnbildlich für die bisherige Saison: Demaj ist Fortunas bester Torschütze und das, obwohl er in allen Spielen von der Bank kam.

Doch der treffsichere Stürmer ist mehr als nur ein Joker: Nachdem er fast die gesamte Vorsaison aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, soll er langsam wieder an die erste Mannschaft herangeführt werden. Wie Fortuna-Trainer Markus von Ahlen auf der Pressekonferenz erklärte, sei es wichtig, einen Spieler nach so einer langen Verletzungspause behutsam aufzubauen. Demaj sei ein wichtiger Spieler, der absehbar auch wieder von Anfang an spielen werde.

Auffällig ist neben den vielen Joker-Toren auch, dass Fortuna häufig späte Treffer erzielt. Auch diesmal hat es knapp 70 Minuten gedauert, bis der Ball im Netz war. Laut von Ahlen sei der Sieg auch "die Konsequenz aus der Intensität und dem Mut, die wir an den Tag gelegt haben". Der Trainer lobte hier auch den mannschaftlichen Zusammenhalt: "Wir gewinnen zusammen, wir verteidigen zusammen und wir schießen zusammen die Tore", betonte von Ahlen.

SC Fortuna Köln: Weis - Ernst, Eze, Lanius, Langer, Stanilewicz (89. Brdaric), Kegel (65. Hölscher), Budimbu (86. Di Fine), Matter (65. Demaj), Batarilo, Steinkötter (65. Breitfelder) Weis - Ernst, Eze, Lanius, Langer, Stanilewicz (89. Brdaric), Kegel (65. Hölscher), Budimbu (86. Di Fine), Matter (65. Demaj), Batarilo, Steinkötter (65. Breitfelder) FC Gütersloh 2000: Peters - Schauerte, Beuckmann (74. Pjetrovic), Obst, Widdecke, Twardzik, Firmino Dantas, Esko (64. Lohmar), Buckmaier (64. Kandic), Ilig, Freiberger (63. Probst) Schiedsrichter: Jörn Schäfer Tore: 1:0 Demaj (69.), 2:0 Breitfelder (73.), 3:0 Demaj (84.) Zuschauer: 1.958

Insbesondere in der 1. Halbzeit konnte von Ahlen mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft jedoch nicht zufrieden sein: Gleich mehrere Großchancen wurden kläglich vergeben. Somit hätte Fortuna einen früheren Führungstreffer durchaus verdient gehabt, wenngleich beide Trainer von einem ausgeglichenen Spiel im ersten Durchgang sprachen. Die Kräfteverhältnisse waren jedoch in der zweiten Hälfte klar verteilt.

Fortuna erspielte sich weitere Chancen und nutzte diese nun auch. So gelang es den Kölnern, die Konkurrenz im Aufstiegsrennen hinter sich zu lassen und auch das eigene Torverhältnis zu verbessern – und das in einer schweren Woche, wie von Ahlen betonte.

Finn Bauens und Jonas Scholz konnten nämlich krankheitsbedingt nicht mittrainieren, zumal mit Marvin Mika, Serkan Göcer und Joel Vieting ohnehin bereits drei Spieler aufgrund von Verletzungen fehlten. Daher musste der Sechser Joshua Eze in der Innenverteidigung aushelfen.

Nun geht es für Fortuna Köln nächste Woche auswärts gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf, bevor es dann am 6. Oktober zum Heimspiel gegen Alemannia Aachen kommt. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob sich der Klub aus der Kölner Südstadt dauerhaft an der Tabellenspitze etablieren kann.

Der Präsident Hanns-Jörg Westendorf hatte bereits in der Vorsaison gefordert: „Wir müssen raus aus der Regionalliga“. Damals war die Saison aber schon weit fortgeschritten und die Fortuna war zu diesem Zeitpunkt keines der Teams, die um den Aufstieg mitspielten. Das sieht in dieser Saison anders aus, auch wenn diese noch jung ist.