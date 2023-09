SSVg Velbert: Nur ein Saisonsieg - Trainer wird deutlich: "Das bisher schlechteste Spiel"

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert steckt in der Krise. Nach acht Spielen blickt der Aufsteiger nur auf einen Sieg zurück - den Erfolg am 1. Spieltag.

1:4 beim 1. FC Düren! Die SSVg Velbert war am 8. Spieltag der Regionalliga West beim Überraschungs-Tabellenzweiten chancenlos.

Trainer Dimitrios Pappas legte den Finger in die Wunde und sprach von der bisher schlechtesten Saisonleistung.

Dimitrios Pappas über...

... das 1:4 in Düren: "Wir haben schon in den ersten fünf Minuten einige Standards gegen uns bekommen und wurden mächtig unter Druck gesetzt. So kassieren wir auch schnell das 0:1 und 0:2. Da mussten wir uns erst einmal schütteln. Düren spielt wirklich einen guten Ball und ist ein sehr unangenehmer Gegner. Aber wir kommen dann auf das 1:2 heran und plötzlich grübelt Düren. Sie standen ein wenig unter Schock und wir hatten sie im Griff. Doch dann passiert das, was bisher so oft in unseren Spielen passiert ist. Wir begehen einen dummen taktischen Fehler und es steht 1:3. In der zweiten Halbzeit ging fast gar nichts mehr für uns. Das war unser bisher schlechtestes Spiel."

... die Entwicklung vom ersten Spiel bis zur Düren-Partie: "Wir waren in einigen Begegnungen besser als am 1. Spieltag. Aber am Ende des Tages interessiert das keinen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Die Ergebnisse zählen! Und die Resultate waren in den vergangenen sieben Spielen schlecht."

... das nächste Spiel - das Derby gegen den Wuppertaler SV: "Wenn wir spielerisch unterlegen sind, dann müssen wir das Herz in die Hand nehmen und ohne Ende malochen. Nur so können wir in dieser Liga bestehen. Der WSV wird eine große Herausforderung für uns sein. Da braucht man nur zuschauen, wer da alles auf der Bank sitzt. Und sie haben jetzt zweimal nicht gewonnen. Sie werden dementsprechend einiges an Wut im Bauch haben. Wir müssen am Freitag gegen Wuppertal ein gänzliches anderes Gesicht als in Düren zeigen."

... seine Position als Trainer: "Da mache ich mir keine Sorgen. Wenn die Verantwortlichen denken, dass das jemand besser machen kann, dann werden sie handeln. Aber ich glaube nicht, dass das schon so weit ist. Ich bin da ganz entspannt, weil das nicht in meiner Macht ist. Und ich glaube fest daran, dass wir den Klassenerhalt packen. Um nichts anderes geht es für uns seit dem 1. Spieltag."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Düren: Theißen - Egouli, Geimer, Bakhat (75. Damaschek), Volz, Goden (84. Clemens), Kühnel (60. Brock), Matuschyk, Winke, Weber, Schlößer (60. Dulleck)

SSVg Velbert: Lenz - Duschke, Schiebener (64. Berisha), Kaya (46. Cain), Machtemes, Hilger (64. Touray), Beric, Pazurek, Mehlich (64. Hemcke), Remmo, Urban

Schiedsrichter: Ricardo Morais

Tore: 1:0 Volz (8.), 2:0 Goden (14.), 2:1 Schiebener (22.), 3:1 Geimer (30.), 4:1 Harnafi (79.)

Zuschauer: 700