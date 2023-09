Schalke U23: So schätzen der Kapitän und der Trainer den Saisonstart ein

Nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga West, steht die U23 des FC Schalke gut dar. Trainer Jakob Fimpel und Kapitän Tim Albutat zogen ein erstes Fazit.

Die U23 des FC Schalke 04 konnte nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die Nachwuchsmannschaft des FC Köln wieder einen Sieg einfahren. Am Spieltag acht der Regionalliga West gewannen die Königsblauen gegen den Aufsteiger FC Wegberg-Beeck mit 1:0.

Zwar überzeugten die Schalker in diesem Spiel nicht so sehr mit dem Ball wie gegen die Kölner. Waren am Ende dann aber trotzdem erfolgreicher.

Trainer Jakob Fimpel zog nach dem Spiel gegen das Team aus dem Mittelrhein ein erstes Fazit des Starts: „Die Tendenz ist grundsätzlich gut. Letzte Woche gegen Köln war etwas mehr drin. Das erste Spiel gegen Bocholt war richtig schwach. Das zweite Spiel war okay und danach haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Selbst die Spiele, die wir verloren haben, waren wir nicht schlechter, aber vielleicht nicht effektiv genug. Und das wird dir als U23 immer passieren und das ist auch okay.“

Neben drei Siegen und zwei Unentschieden mussten die Königsblauen auch schon drei Niederlagen hinnehmen. Aktuell stehen die Schalker damit mit elf Punkten auf dem 8. Tabellenplatz. Für Fimpel spielt die Platzierung indes gar keine große Rolle: „Mir ist wichtig, dass die Leistung passt und dann passen auch irgendwann die Ergebnisse. Punktemäßig stehen wir irgendwo im Mittelfeld, irgendwie im Soll. Aber das ist auch nicht so wichtig.“





Am vergangenen Spieltag führte Tim Albutat die Schalker nicht nur als Kapitän, sondern auch als Geburtstagskind auf das Feld. Auch der nun 31-jährige Routinier zeigte sich mit seinem Geburtstagsgeschenk und dem Start in die Saison glücklich: „In der Vorbereitung als der Spielplan rauskam, war es schon hart. Da hat man gefühlt nur Top-Mannschaften zum Start gehabt. Ich denke, mit elf Punkten stehen wir ganz gut dar. Den einen oder anderen Punkt haben wir am Anfang verschenkt, weil wir als Mannschaft noch nicht bereit waren. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und müssen da weitermachen.“

Damit weitermachen können die Gelsenkirchener dann am nächsten Spieltag, wenn es zur U23 vom SC Paderborn geht (Montag, 02. Oktober, 14 Uhr). Aufgrund des späten Spieltermins wartet vorher aber eine fast zehntägige Pause.