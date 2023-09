1. FC Bocholt: "Wir werden versuchen, das mit aller Macht zu verhindern"

Borussia Dortmund 15:30 VfL Wolfsburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der 1. FC Bocholt ist in dieser Saison eine echte Heimmacht. Am Samstag (23. September, 14 Uhr) steht wieder ein Heimspiel am Hünting an.

Nach sieben Spieltagen hat der 1. FC Bocholt satte 13 Zähler auf dem Konto. Neun Punkte davon holte Bocholt am heimischen Hünting. Am Samstag (23. September) steht wieder ein Heimspiel an. Der SV Lippstadt ist ab 14 Uhr zu Gast. Das sagt der Bocholter Trainer vor dem Spiel. Dietmar Hirsch über... ... das 1:1 gegen Velbert: "Nach dem Spiel gegen Velbert waren wir allen voran mit der ersten Halbzeit unzufrieden. Da haben wir einfach nicht alles dafür getan, um als Sieger vom Platz zu gehen. Die zweite Halbzeit war vielleicht die bislang beste der Saison. Malek Fakhro hätte sicherlich einige Tore machen können. Aber er hat auch den Elfmeter rein gemacht. Am Ende nehmen wir den Punkt mit und haken das ab. Die zweite Halbzeit hat uns auf jeden Fall viel Selbstvertrauen gegeben. ... den nächsten Gegner SV Lippstadt: "Wir haben Selbstvertrauen und 13 Punkte. Wir wollen unsere gute Heimbilanz am Hünting ausweiten. Aber Lippstadt ist ein unangenehmer Gegner. Sie haben zwei der letzten drei Spiele gewonnen. Sie werden jetzt auch mal versuchen, auswärts zu punkten. Wir werden versuchen, das mit aller Macht zu verhindern." ... das Lazarett: "Noah Salau und Florian Mayer werden langsam herangeführt, sind aber noch kein Thema. Zudem fällt Brian Campman aus." ... den jungen Altersdurchschnitt der Lippstädter: "Das ist völlig uninteressant. Ich habe unter der Woche Paris St. Germain gegen Dortmund gesehen und bei PSG, das die Champions League gewinnen will, sind im Mittelfeld-Zentrum Spieler, die 22, 23 und 17 Jahre alt sind. Es gibt nur gut oder schlecht. Es geht immer um Qualität. Und auch die Lippstädter haben ihre Qualität. Das Alter interessiert mich wirklich nicht." ... die Besonderheit der Heimspiele: "Ja, das macht einfach Spaß am Hünting. Der Funke springt vom Rasen auf die Tribünen über und macht uns als Mannschaft noch stärker. Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans nachlegen. Aber man kann sich in einer Saison nicht nur auf die Heimspiele verlassen. Wir müssen auch zusehen, dass wir auswärts unsere Bilanz verbessern. Jetzt steht aber wieder ein Heimspiel an und darauf fokussieren wir uns."

