RL: Bocholt hat zwei neue Stadionsprecher, Wuppertal sucht einen Kulawik-Nachfolger

Der Wuppertaler SV ist auf der suche nach einem neuen Stadionsprecher. Derweil hat der 1. FC Bocholt gleich ein Stadionsprecher-Duo vorgestellt.

Wenn der Wuppertaler SV am Freitagabend (22. September, 19.30 Uhr) in der Velberter Arena den SC Wiedenbrück empfängt, dann wird es für Carsten Kulawik ein Abschiedsspiel: Ein letztes Mal als WSV-Stadionsprecher.

Der 31-jährige hauptberufliche Journalist zieht aus beruflichen Gründen nach Berlin und wird dort ab dem 1. Oktober 2023 eine neue Aufgabe annehmen. "Leider wird es deswegen nicht möglich sein, Stadionsprecher beim WSV zu bleiben. Nach elf aufregenden, intensiven und besonderen Jahren endet eine unvergessliche Zeit", teilte via Instagram mit. Ein Kulawik-Nachfolger wird noch gesucht.

Da ist man bei einem Wuppertaler Liga-Konkurrenten schon weiter. Der 1. FC Bocholt hat ein neues Stadionsprecher-Duo. Nachdem Urgestein Martin Rudde das Amt nach 18 Jahren auf eigenen Wunsch abgegeben hat, werden ab dem Heimspiel gegen den SV Lippstadt (Samstag, 23. September, 14 Uhr) Alexander Wiltink und Bernd Weigel gemeinsam durch die Partien führen.

"Wir wollen am liebsten immer gemeinsam im Stadion vor Ort sein. Sollte es aber einem von uns aus beruflichen oder privaten Gründen mal nicht möglich sein, am Spieltag anwesend zu sein, ist immer sichergestellt, dass ein Stadionsprecher vor Ort ist", betont das neue Bocholter Stadionsprecher-Duo.

Wiltink ist gebürtiger Bocholter, POS-Manager in der Vertriebssteuerung und seit 1995 in der Veranstaltungs- und Gastronomiebranche in der Region unterwegs – egal ob als DJ, Moderator oder Techniker. Weigel ist beruflich DJ und seit Beginn der Siebzigerjahre ein „Schwatter“, sowohl als Jugendspieler als auch als Fan trägt er seit vier Jahrzehnten das FC-Trikot.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation: "Alex und Bernd sind ‚Schwatte‘ durch und durch. Beide haben schon Stallgeruch bei uns, den Fans sind sie nicht unbekannt. Deshalb sind wir sehr glücklich, sie in guten, vertrauensvollen Gesprächen von der dauerhaften Aufgabe überzeugt zu haben. Wir sind sicher, dass die beiden sich prima ergänzen und unseren Fans eine gleichzeitig professionelle wie leidenschaftliche Moderation bei unseren Heimspielen bieten werden."