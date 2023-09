RWO: Sommer-Abgänge - Ein Spieler mit Knorpelschaden, ein anderer ohne Klub

Acht Spieler haben Rot-Weiß Oberhausen im Sommer 2023 verlassen. Während RWO super in die neue Saison startete, ergeht es den Abgängen bei ihren Klubs noch nicht so gut.

Rot-Weiß Oberhausen hat im Sommer 2023 keinen großen Umbruch vollzogen. Nur acht Spieler haben den Verein verlassen.

Und: Ja, wenn man sich die Oberhausener Form anschaut, dann muss festgestellt werden, dass Sportchef Patrick Bauder und seine Vertrauten alles richtig gemacht haben. Denn bei den acht RWO-Sommer-Abgängen läuft es noch nicht so rund. Aaron Berzel ist gar immer noch auf Vereinssuche. Ein Überblick:

Anton Heinz (6 Spiele, kein Tor, 2 Vorlagen, 230 Einsatzminuten)

Zwei Jahre lang war Heinz der Ausnahmespieler bei Rot-Weiß Oberhausen. In 78 Einsätzen erzielte er für RWO 33 Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Bei seinem neuen Klub pendelt er zwischen Startelf und Ersatzbank. Die Alemannia ist schlecht in Form und für Heinz gilt dasselbe.

Nils Winter (6 Spiele, kein Tor 2 Vorlagen, 540 Einsatzminuten)

Etwas anders sieht die Situation bei Winter aus. Der Rechtsverteidiger spielt zwar auch bei der Alemannia und kommt mit Aachen nicht in Schwung, doch an ihm liegt es weniger. Winter stand bis dato jede Minute auf dem Rasen und gehört noch zu den wenigen Aachener Aktivposten.

[b]Kelvin Lunga (5 Spiele, kein Tor, keine Vorlage, 251 Einsatzminuten)[/b]

Auch der Flügelspieler verließ RWO mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis und eventuell sogar einem besseren Arbeitgeber. Doch er ist beim 1. FC Bocholt gelandet und kommt über die Reservisten-Rolle nicht hinaus.

[b]Jerome Propheter (4 Spiele, kein Tor, zwei Vorlagen, 360 Minuten)[/b]

Der ehemalige RWO-Kapitän ist in die Landesliga zu Teutonia Weiden gewechselt. Hier läuft es für den Ex-Zweitliga-Profi. Propheter trägt die Kapitänsbinde und ist der Leader der Mannschaft, die unbedingt in die Mittelrheinliga aufsteigen will.

Jan-Lucas Dorow (3 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage, 185 Einsatzminuten)

Der Pechvogel des Sommers! Er wollte nach einigen Jahren im Ruhrgebiet bei RWE und RWO in seine südwestdeutsche Heimat zurück und wechselte zum SV Eintracht Trier. An der Mosel erhielt er die Nummer zehn und sollte den Traditionsklub zurück in die Regionalliga führen. Bitter: Dorow fällt nun bis voraussichtlich März 2024 mit einem Knorpelschaden aus.

Kilian Skolik (2 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage, 78 Einsatzminuten)

Der Wechsel in eine U23-Mannschaft, in Skoliks Fall Fortuna Düsseldorf, sollte dem Stürmer mehr Spielpraxis bringen. Doch nach sechs Spieltagen - siehe Einsatzzeiten - muss der 20-Jährige feststellen, dass er bei RWO mehr spielte.

Nico Petritt (2 Spiele, kein Tor, keine Vorlage, 180 Einsatzminuten)

Ähnliche Situation wie bei Skolik: Petritt wollte mehr spielen, sitzt aber bei Fortuna Düsseldorf II mehr auf der Bank als gedacht.