Regionalliga: Erfurt liegt im Osten vorne - Ein Ex-RWE-Spieler ist in Topform

Bei Rot-Weiss Essen werden die Fans diesen Namen noch kennen: Maximilian Pronichev. Er spielt beim Regionalliga-Nordost-Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt eine große Rolle.

Sechs Spiele, 14 Punkte! Der Traditionsklub FC Rot-Weiß Erfurt ist sehr gut in die Saison 2023/2024 gestartet und liegt in der Regionalliga Nordost aktuell auf dem ersten Tabellenplatz.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Liga sehr eng ist: Der FC RWE liegt als Spitzenreiter auch nur vier Punkte vor dem achtplatzierten Chemie Leipzig.

So oder so: In Erfurt ist man wieder stolz auf seine Rot-Weißen. Und einer der Lieblingsspieler der Erfurter Fans ist jemand, der schon einmal für RWE spielte: Maximilian Pronichev.

Der ehemalige Essener befindet sich in Topform und kommt in sechs Einsätzen auf sechs Scorerpunkte - ein Tor und vier Vorlagen. In der Mannschaft von Trainer Fabian Gerber kommt der 25-jährige Russe auf den zentralen Positionen im Mittelfeld, also auf der Acht und Zehn, zum Einsatz. Schon in der Vergangenheit, als er im Ruhrgebiet spielte, zeigte Pronichev welches Potential er besitzt. Doch dieses schöpft er aktuell nur in Erfurt vollends aus.

Maximilian Pronichev spielte einst auf Schalke und bei Rot-Weiss Essen

Im Januar 2020 wechselte Pronichev von Hertha BSC II zu Rot-Weiss Essen. Der ehemalige U19-Spieler des FC Schalke 04 galt als eine top Verpflichtung für die Essener.

Doch am Ende, nach 18 Monaten, mussten beide Seiten feststellen, dass es doch eher keine gute Zusammenarbeit war. Erst kam Pronichev nach Essen, dann stoppte Corona die Saison 2019/2020.

Der Offensivspieler konnte zu selten sein Können bei RWE unter Beweis stellen. Die Zahlen - 18 Spiele, sechs Tore, vier Vorlagen - lesen sich ganz ordentlich, doch der Russe galt als ein Problemspieler. Ein schwerer Charakter. Im Sommer 2022 verließ Pronichev Rot-Weiss Essen Richtung Österreich zum Zweitligtisten SV Horn.

Nach einem Jahr und 25 Begegnungen (sechs Tore, vier Vorlagen) für Horn kehrte Pronichev im Sommer 2023 dorthin zurück, wo er bisher in seiner Karriere am erfolgreichsten war: in die Regionalliga Nordost. Er spielt wieder für "RWE" - FC Rot-Weiß Erfurt, und das bis dato äußerst erfolgreich.