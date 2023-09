Regionalliga West: Ahlens Berlinski überglücklich, Velberts Pappas sprachlos

Es ist vollbracht: Rot Weiss Ahlen hat am 6. Spieltag den ersten Saisonsieg in der Regionalliga West eingefahren.

Mit 3:2 besiegte Rot Weiss Ahlen die Sport- und Spielvereinigung Velbert und feierte den ersten Dreier der Saison.

Die Velberter sind derweil nach dem Start-Sieg über den SV Lippstadt seit nunmehr vier Begegnungen ohne Dreier. Ganz zum Ärger von Trainer Dimitrios Pappas.

Pappas analysierte gegenüber dem Portal "fupa.net": "Wir haben uns zahlreiche Chancen heraus gespielt. Folgerichtig gehen wir auch in Führung, verpassen es aber anschließend das zweite Tor zu machen. Es ist aktuell sehr schwer für mich Worte zum Spiel zu finden. Ich bin enttäuscht vom Spielstand, aber nicht von dem Auftritt meiner Mannschaft. Seit drei Spielen laden wir den Gegner ein das müssen wir schnellstmöglich abstellen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Spiel dann belohnen können."

Anders war natürlich die Gemütslage bei Ahlens Trainer Daniel Berlinski. Schließlich musst er bis zum 6. Spieltag auf den ersten Saisonsieg warten.

Berlinski gegenüber "fupa.net": "Ich bin überglücklich, dass wir nun die ersten drei Punkte einfahren konnten, wir haben in den letzten Wochen dafür sehr hart gearbeitet. Ein großes Lob an meine Mannschaft, es war das erwartete schwere Spiel. Wir hatten in der Vergangenheit viele Spiele gehabt, die in die andere Richtung gegangen sind, wo uns das Spielglück gefehlt hat. Jetzt war das Spielglück auf unserer Seite. Meine Hoffnung ist, dass der Sieg nun der Dosenöffner für die nächsten Aufgaben ist."

Während die Velberter am kommenden Samstag (9. September, 14 Uhr) ihr Nachholspiel gegen den FC Gütersloh bestreiten, können die Ahlener zwei Wochen lang durchschnaufen. Das nächste Spiel steht am Samstag (16. September, 14 Uhr) beim Tabellenletzten SV Lippstadt auf dem Programm.

Die Statistik zum Spiel

Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Borgmann, Coleman (76. Asare), Koruk (65. Firat), Tankulic, Dal, Uzun, Öztürk, Lanfer, Altun (76. Özkara), Cvetkovic

SSVg Velbert: Lenz - Duschke, Schiebener (73. Cain), Kaya (79. Berisha), Erwig-Drüppel (62. Beric), Diallo (79. Touray), Hilger, Machtemes, Pazurek, Mehlich (73. Remmo), Abdel Hamid

Schiedsrichter: Tobias Esch

Tore: 0:1 Schiebener (10.), 1:1 Coleman (11.), 2:1 Tankulic (55.), 2:2 Hilger (57.), 3:2 Uzun (76.)

Zuschauer: 482