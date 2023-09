1. FC Bocholt: Nächster Sieg, nächster Malek-Fakhro-Treffer - Starke Reaktion auf 0:5

Der 1. FC Bocholt geht mit starken zwölf Punkten aus den ersten sechs Spielen in die Länderspiel-Pause. Auch der Trainer ist zufrieden.

Nur wenige Tage nach dem 0:5-Debakel bei der U21-Mannschaft des Zweitligisten SC Paderborn zeigte sich der 1. FC Bocholt gut erholt und siegte mit 1:0 gegen den SC Wiedenbrück.

Den vierten Sieg im sechsten Spiel besorgte Torjäger Malek Fakhro. In der 64. Minute verwandelte der gebürtige Essener einen Foulelfmeter - sein vierter Treffer im fünften Saison-Einsatz!

Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, zeigte sich mit der ersten Saisonphase zufrieden.

Dietmar Hirsch über...

... das 1:0 gegen Wiedenbrück: "Viel schlechter als in Paderborn ging es nicht. Wir haben gegen Wiedenbrück von Raum- auf Manndeckung umgestellt und da sahen die Standards schon besser aus. Wir haben einfach Fußball herausgespielt und sind kein großes Risiko gegangen. Wenn man 1:0 durch einen Strafstoß gewinnt, ist es am Ende immer bisschen glücklich. Aber wir nehmen das Ergebnis gerne mit. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich nach einem 0:5 und vier Tage danach so gut präsentiert. Jetzt schnaufen wir mal 14 Tage durch."

... zwölf Punkte aus sechs Spielen: "Wir haben uns in Köln und Paderborn nicht gut präsentiert. Aber wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir diese Punkteausbeute nach sechs Spielen haben, dann wären wir zufrieden gewesen. Wir haben jetzt mit Lukas Frenkert den 18 Neuzugang, da ist es nicht selbstverständlich, dass alles sofort so gut funktioniert.

... die drei Heimsiege: "Es ist sehr besonders hier am Hünting. Die Stimmung ist immer super. Aber wir werden nicht nur durch unsere Heimspiele die Ziele erreichen. Wir werden auch in der Fremde einige Punkte einfahren - mit und für unsere Fans."

... die Pläne für die nächsten Tage: "Sonntag und Montag ist jetzt frei. Dann werden wir in der Woche noch einmal richtig Gas geben und werden dann am kommenden Wochenende frei machen und bereiten uns dann intensiv auf das nächste Spiel gegen die SSVg Velbert vor."

Die Statistik zum Spiel

1.FC Bocholt: Fox- Beckert, Windmüller, Frenkert, Stojanovic- Mesic (77.Shubin), Wellers, Lorch, Atmaca (77. Lunga), Holldack (60. Fejzullahu)- Fakhro (82. Schmidt)

SC Wiedenbrück: Hölscher - Ali, Karahan (75. Tuma), Geller, Amedick, Di Pierro (75. Özer), Aydinel (46. Rohwedder), Domroese, Kerkemeyer (46. Szeleschus), Liehr, Brosowski (70. Aboagye)

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj

Tor: 1:0 Fakhro (64., Fouelelfmeter)

Zuschauer: 1213