Regionalliga: Neidhart schlägt Vincent Wagner - Ex-Schalke-Stürmer trifft wieder doppelt

Auch an diesem Wochenende schauen wir mal über die Regionalliga-West-Grenzen hinaus. Einige ehemalige West-Trainer und -Spieler waren wieder im Einsatz.

Schon am Freitag war Rufat Dadashov wieder mit seinem BFC Dynamo im Einsatz. Die Berliner besiegten in der Regionalliga Nordost den FC Carl Zeiss Jena mit 2:1.

Vor 2699 Zuschauern traf Rufat Dadashov doppelt - wie schon am Spieltag zuvor beim 3:1-Sieg über den FC Eilenburg. Diesmal knipste der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 II in der 34. und 37. Minute. Damit hatte der 31-Jährige, der jetzt nach fünf Spielen bereits sechs Treffer auf dem Konto stehen hat, die Jenaer Führung durch Joshua Endres (31.) gekontert. Endres? Ja, der Endres, der einst für Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West aktiv war.

Durch den Sieg und mittlerweile zehn Punkten setzte sich der BFC oben fest und hat nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Greifswalder FC, einem Aufsteiger. Jena wartet derweil immer noch auf den ersten Saisonsieg. Carl Zeiss ist mit nur zwei Zählern aus fünf Begegnungen sehr enttäuschend gestartet.

Schwach gestartet sind auch die Kickers Offenbach. Mit zwei Niederlagen gegen die Stuttgarter Kickers und beim VfR Aalen begann die Saison 2023/2024 für den OFC in der Regionalliga Südwest. Doch die Kickers sind zurückgekommen - nach dem 3:2-Derbysieg über Eintracht Frankfurt II folgte nun ein 2:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim II. Zwei ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen standen sich dabei gegenüber.

Christian Neidhart ist bekanntlich seit dem 1. Juli für Offenbach verantwortlich und Vincent Wagner steht in seinem zweiten Jahr als TSG-Coach an der Seitenlinie. In der Saison 2021/2022 löste Wagner gemeinsam mit dem damaligen RWE-Sportchef Jörn Nowak Neidhart zwei Spieltage vor Schluss an der Essener Seitenlinie ab und stieg mit Rot-Weiss Essen auf.

Das will nun Neidhart auch mit den Kickers Offenbach. Neidhart, der in Essen trotz der Freistellung als Aufstiegstrainer gilt, soll nun den OFC nach zehnjähriger Profifußball-Abstinenz zurück in den bezahlten Fußball führen.