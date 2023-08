RW Ahlen: Siegloses Schlusslicht - dennoch "geht es auf jeden Fall voran"

Rot Weiss Ahlen hat nach fünf Spielen in der Regionalliga West noch keinen Sieg auf dem Konto. Dennoch blickt RWA nach dem 1:1 gegen Wiedenbrück optimistisch nach vorne.

Rot Weiss Ahlen konnte nach fünf Spieltagen in der Regionalliga West noch keinen Sieg erringen, erst zwei Punkte stehen zu Buche. Punktemäßig kann man also von einem Fehlstart sprechen, doch die Stimmung an der Werse ist nach dem 1:1 im Derby gegen den SC Wiedenbrück durchaus optimistisch.

RWA-Coach Daniel Berlinski denkt, dass sich die spielerische Leistung seiner Mannschaft aktuell nicht in den Ergebnissen zeigt: "Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, spiegelt momentan nicht die aktuelle Tabellensituation wider." Durch die Siege vom SV Lippstadt und Borussia Mönchengladbach II hat Ahlen die Rote Laterne der Regionalliga West übernommen.

Grund zur Panik herrscht dennoch nicht bei Berlinski. "Ich bin optimistisch, was die kommenden Wochen und Monate betrifft. Wir haben eine tolle Leistung gegen Wiedenbrück gezeigt", lobt der Cheftrainer. Ein großes Manko bei den Ahlenern ist die Chancenverwertung, was laut dem 37-Jährigen auch mit der aktuellen Tabellensituation zusammenhängt: "Der Druck spielt da eine ganz große Rolle. Ich denke, wenn wir oben mitspielen würden, dann würden wir das eine oder andere Tor mehr schießen."

Doch beschweren will er sich nicht. "Aktuell haben wir die Kacke irgendwie am Fuß, aber wir dürfen jetzt nicht rumheulen. Es gilt einfach, weiter an uns zu arbeiten, fokussiert zu bleiben und sich die Tore zu erkämpfen", gibt sich der RWA-Coach kämpferisch und richtet seinen Blick nach vorne.

Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir es können und uns auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ömer Uzun

Ahlens Flügelstürmer Ömer Uzun hatte großen Anteil am Punktgewinn gegen Wiedenbrück, der 23-Jährige erzielte den Ausgleichstreffer. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir es können und uns auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen", lobt Uzun die Leistung seiner Teamkameraden.

Generell erkennt der RWA-Akteur einen Aufwärtstrend, nachdem sein Team zum zweiten Mal in Folge unentschieden spielte: "Es geht auf jeden Fall voran, das spüren wir auch im Team. Wir kennen unsere Qualitäten und es wird von Spiel zu Spiel immer besser."

Uzun weiter: "Wir sind schon ein paar Schritte weiter gekommen. In den beiden letzten Spielen haben wir uns super gesteigert, sowohl offensiv als auch defensiv. Auch mental und körperlich sind wir stärker geworden, deshalb kann ich ein großes Lob an unsere Mannschaft aussprechen."