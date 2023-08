Regionalliga West: Wuppertal ohne Sieg, Rödinghausen mit Pleite - Lippstadt gibt Rote Laterne ab

Am 5. Spieltag der Regionalliga West konnte der SV Lippstadt einen befreienden Sieg landen. Spitzenreiter Wuppertaler SV ließ erstmals Punkte liegen.

5. Spieltag der Regionalliga West. Nachdem am Freitagabend bereits vier Spiele anstanden und Fortuna Köln über Nacht die Tabellenführung übernahm, griff jetzt auch der bisherige Spitzenreiter Wuppertaler SV bei der Reserve des 1. FC Köln - mit Steffen Tigges in der Startelf - ins Geschehen ein. Auch Rot-Weiß Oberhausen, der SV Rödinghausen und der SV Lippstadt waren im Einsatz.

In Rödinghausen rollte der Ball noch gar nicht, da war er in Köln bereits das erste Mal im Netz. Keine Minute war gespielt, da wurde der WSV kalt erwischt: Ex-Essener Meiko Sponsel brachte eine Flanke von der rechten Seite, die Damion Downs in die Maschen köpfte. Und dabei blieb es nicht, Downs legte mit seinem zweiten Treffer nach (18.). Im direkten Gegenzug brachte Damjan Marceta den WSV zurück ins Spiel – 1:2 aus Sicht der Bergischen hieß es auch zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel glichen die Wuppertaler mit ihrer ersten Gelegenheit aus, Charlison Benschop war in der 52. Minute der Torschütze. Weiter blieb das Spiel umkämpft, alles schien wie so oft in dieser Saison auf ein spätes WSV-Tor zu warten. Doch das blieb aus, nach vier Auftaktsiegen der erste Punktverlust für die Wuppertaler, die sich Platz Eins zurückholten.

Auch zwischen dem SV Rödinghausen und Borussia Mönchengladbach II war im ersten Durchgang schon einiges los, zum Seitenwechsel stand es bereits 2:2. Mirko Schuster (16.) und Jeff-Denis Fehr (20.) brachten den SVR zweimal in Führung, Cagatay Kader (18.) und Mika Schroers (29.) glichen jeweils aus.





Im zweiten Durchgang waren es dann die Gladbacher, die zuerst zuschlagen konnten. Mit seinem zweiten Treffer brachte Schroers (50.) die Gäste erstmals in Führung. Mit einer kontrollierten Leistung ließen sie den SVR nicht mehr zu vielen Gelegenheiten kommen und sicherten den 4:2-Auswärtssieg, weil Ingyom Jung in der Nachspielzeit traf.

Lippstadt befreit sich und ist nicht mehr Letzter

Der SV Lippstadt empfing als punktloses Schlusslicht Fortuna Düsseldorf II und konnte als letzter Klub sein Punktekonto eröffnen. Gegen die Fortunen zeigte der SVL in Halbzeit eins eine starke Leistung und belohnte sich durch Elias Demirarslan (18.) und Seung-Won Lee (45.+1) mit einem 2:0 nach 45 Minuten.

Auch nach der Pause fanden die Düsseldorfer keinen Weg ins Spiel, Lars Holtkamp sorgte mit dem 3:0 (52.) schnell für die Vorentscheidung. Mit jetzt drei Punkten auf dem Konto gab Lippstadt die Laterne an Rot Weiss Ahlen ab. Außerdem gewann RWO gegen den FC Gütersloh mit 2:0.

Den Spieltag beeenden am Montagabend (28. August, 19.30 Uhr) der SC Paderborn II und der 1. FC Bocholt.