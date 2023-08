RWO: Das sagt Doppelpacker Kreyer zum RWO-Sieg im Traditionsduell gegen Aachen

Rot-Weiß Oberhausens Sven Kreyer erzielte beim 4:1 seiner Mannschaft gegen Alemannia Aachen zwei Tore. Der Stürmer sprach über die Gründe für die jüngsten Erfolge von RWO.

Nach dem 4:1-Erfolg am dritten Spieltag gegen den SV Lippstadt holte Rot-Weiß Oberhausen am vierten Spieltag der Regionalliga West gegen Alemannia Aachen den zweiten Sieg in Serie und gewann ebenfalls mit 4:1 (4:0). RWO-Stürmer Sven Kreyer erzielte einen Doppelpack.

Gegen Aachen brachte Kreyer seine Mannschaft bereits nach 10 Minuten mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Kreyer nach einer sehenswerten Körpertäuschung und einem kaltschnäuzigen Abschluss das zwischenzeitliche 4:0. Nach der Partie zog der Mannschaftskapitän ein positives Fazit.

„Wir haben in der vergangenen Woche gegen Lippstadt schon eine starke erste Halbzeit gespielt und haben gegen Aachen noch eine Schippe draufgelegt und sie schon ein Stück weit überrannt. Wir waren sehr effizient vor dem Tor und haben unsere Chancen konsequent genutzt”, bilanzierte der Doppelpacker nach der Partie.

Des Weiteren sprach Kreyer über die Gründe für den jüngsten Aufwärtstrend seiner Mannschaft. „Die Mannschaft durchläuft gerade einen Prozess. Wir haben eine neue Spielidee und sowas benötigt eben ein wenig Zeit. Es war noch nicht alles perfekt und daran müssen wir weiterhin arbeiten, aber ich glaube, dass wir uns in den letzten zwei Spielen für den betriebenen Aufwand belohnt haben”, erklärte der 32-Jährige.

„Gestiegene Effizienz” bringt RWO zum Erfolg

Auch Kerem Yalcin glänzte im Spiel gegen Aachen mit einer starken Leistung. Yalcin wurde erst fünf Minuten vor dem Anpfiff in die Startelf beordert, da Fabian Holthaus kurzfristig angeschlagen ausfiel. Auch der 18-jährige Mittelfeldspieler sprach über eine positive Entwicklung bei RWO.

„Die Spielzüge waren von Beginn an da, nur waren wir in den letzten Wochen endlich effizient und haben uns für unsere harte Arbeit belohnt. Die Mannschaft findet Woche für Woche mehr zueinander und wir wachsen immer weiter zusammen und das merkt man auch im Training und in den Spielen. Die gestiegene Effizienz vor dem Tor hat uns auf jeden Fall gut getan”, bilanzierte Yalcin nach dem Spiel. Weitere Stimmen zur Partie gibt es hier.

In der kommenden Woche empfängt RWO als Favorit den Aufsteiger vom FC Gütersloh. Der FC konnte in der bisherigen Saison vier Punkte erringen und fuhr am Freitagabend durch einen 2:1-Erfolg gegen den SV Lippstadt den ersten Dreier in der noch so jungen Spielzeit ein.