Wuppertaler SV: So huldigten die WSV-Ultras Wuppertaler Kultband zum Abschied auf Schalke

Beim 3:1-Auswärtssieg auf Schalke huldigten die Ultras Wuppertal einer Wuppertaler Kultband zum Abschied. Mit einem kleinen Schönheitsfehler.

"Et Lehnchen" kennt in Wuppertal jeder. Das Lied ist seit vielen Jahrzehnten so etwas wie die Stadthymne der Wuppertaler. Und der WSV-Fans. Vor jedem Heimspiel sorgen die Töne zu "Et Lehnchen" bei den Zuschauern am Stadion am Zoo für Gänsehaut und Heimatgefühl.

Das Kult-Lied dürfte auch vielen Gästefans bekannt sein. Was viele außerhalb Wuppertals nicht wissen: Es stammt von der Wuppertaler Band Striekspöen. Diese geht nun in Rente und gibt am Samstagabend nach 40 Jahren auf der Bühne ihr Abschiedskonzert.

Deshalb wollten die Ultras Wuppertal den Musikern danken. Vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend im Parkstadion stimmten sie "Et Lehnchen" lautstark an. Die meisten der 700 bis 800 mitgereisten Anhänger des WSV sangen lautstark mit. Und fühlten sich wie zu Hause in der Schwebebahnstadt. Dann hielten die Ultras noch ein Banner hoch, auf dem sie schrieben: "Wuppertal wie Schwebebahn und Atadösken - Danke Strikspöen!"

Allerdings ist ihnen dabei ein Fehler unterlaufen. Denn die Band heißt Striekspöen und nicht Strikspöen. Gefreut haben dürfte sie sich trotzdem, bevor sie am Samstag dann zum letzten Mal "Et Lehnchen" anstimmen werden.

Hier der Text des Liedes "Et Lehnchen" der Striekspöen in Dialekt und Hochdeutsch:

Eck kenn en Mädchen und dat heet Lehnchen, dat wönnt en Wopperdahl am Tippen-Tappen-Tönchen, do steht en ganz kleen Hus, do kiekt dat Mädchen ruut; wer kennt nit dat Lehnchen vam Tippen-Tappen-Tönchen.

Komm, komm, komm min Schatz, nemm aan minne Sit schnell Platz, met de Bimmel-Bummelbahn fahren vie no Küllenhahn, on do stiegen vie uut on talfen ennet Gröne eruut.

Gröss meck de Heimot, gröss meck min Wopperdahl, met sinne Berge on met sinne Schwebebahn; do wo de Amboss klengt, do wo de Wupper bruust, do is minne Heimot, do sie eck tuhuus, do wo de Amboss klengt, do wo de Wupper bruust, do is minne Heimot, do sie eck tuhuus.

Ich kenn ein Mädchen und das heißt Lehnchen Das wohnt in Wuppertal am Tippen-Tappen-Tönchen Da steht ein kleines Haus, da schaut das Mädchen raus Wer kennt nicht das Lehnchen vom Tippen-Tappen-Tönchen

Komm, komm, komm mein Schatz, nimm an meiner Seite Platz Mit der Bimmel-Bummel-Bahn fahren wir nach Küllenhahn Und da steigen wir aus und wandern ins Grüne hinaus

Grüß mir die Heimat, grüß mir mein Wuppertal Mit seinen Bergen und mit seiner Schwebebahn Dort wo der Amboß klingt, dort wo die Wupper rauscht Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus Dort wo der Amboß klingt, dort wo die Wupper rauscht Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus.