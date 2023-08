1. FC Köln: 30 Spiele, 13 Tore - Stürmer verlässt die Regionalliga-Mannschaft

Die U21-Mannschaft des 1. FC Köln kann in dieser Saison nicht mehr auf die Dienste eines torgefährlichen Stürmers bauen.

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Maximilian Schmid um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Außerdem wird der Stürmer für die kommende Saison 2023/2024 zu Roda Kerkrade verliehen.

Schmid spielt seit 2018 für den FC und feierte 2019 mit der U17 den Gewinn der B-Junioren-Meisterschaft. Der Stürmer sammelte in 30 Regionalliga-West Spielen 17 Torbeteiligungen und soll nun in der zweithöchsten niederländischen Liga bei Roda JC Kerkrade Spielpraxis sammeln.

Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball, sagt: "Maximilian hat sowohl in der vergangenen Spielzeit unserer U21 als auch in der aktuellen Vorbereitungszeit bei den Lizenzspielern mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Wir sind überzeugt, dass die Leihe nach Kerkrade der richtige Schritt für seine weitere Entwicklung darstellen wird. Wir wünschen Maxi alles Gute für die kommende Saison und die spannende und anspruchsvolle Aufgabe in Kerkrade."

Heißt natürlich auch: Dass U21-Trainer Evangelos Sbonias in der Regionalliga West nicht mehr auf die Dienste des Angreifers setzen kann. Aber: Schmid hat in den letzten Wochen nur noch bei den Profis mittrainiert und war mit diesen auch im Trainingslager.

Die Kölner sind mit einem 1:5 im Derby bei Fortuna Köln und einem 5:0-Sieg bei Rot Weiss Ahlen in die Saison gestartet. Das nächste Spiel bestreitet der FC-Nachwuchs am Samstag (12. August, 17.30 Uhr) gegen den 1. FC Bocholt. Die Bocholter gewannen bisher zwei von zwei Spielen - 5:2 beim FC Schalke 04 II und 1:0 gegen den SV Rödinghausen.

"Ich denke es wird sich eine Spitzengruppe herauskristallisieren. Dazu zähle ich Alemannia Aachen, den Wuppertaler SV und SV Rödinghausen. Wir wollen eine stabile Saison ohne Abstiegssorgen spielen und unsere jungen Talente bestmöglich weiterentwickeln", sagte Sbonias vor der Saison. Im Fall von Stürmer Schmid muss der ehemalige Coach der SG Sonnenhof Großaspach die Ausbildung nun den Trainerkollegen bei Roda Kerkrade überlassen.