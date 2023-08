Rot Weiss Ahlen: Nach 0:5-Pleite - "... dann verläuft das Spiel vielleicht anders"

Der 1. FC Köln II feierte seinen ersten Saisonsieg in der Regionalliga West. Gegen Rot Weiss Ahlen bejubelten die Kölner einen 5:0-Kantersieg und zeigten sich eiskalt im Abschluss.

Nach der krachenden 1:5-Auftaktpleite gegen den Stadtrivalen Fortuna Köln konnte der 1. FC Köln II gegen Rot Weiss Ahlen am zweiten Spieltag der Regionalliga West ihren ersten Saisonsieg einfahren. Mit 5:0 (2:0) gewann der FC im Ahlener Wersestadion.

Die Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias zeigte eine über weite Strecken starke Leistung, besonders Jungstar Justin Diehl bereitete RWA große Schwierigkeiten. Der 18-Jährige krönte seine Leistung mit einem Doppelpack (15., 89.). Auch Joker Joao Pinto trug sich doppelt in die Torschützenliste ein, er traf binnen fünf Minuten nach seiner Einwechslung (62., 65.). Dazu nutzten die Kölner die individuellen Fehler der Ahlener eiskalt aus.

Dementsprechend positiv fiel auch das Fazit von Coach Sbonias aus: "Wir wollten nach dem bitteren Auftakt gegen Fortuna Köln gleich gut ins Spiel kommen und ein paar Dinge korrigieren. Das ist meiner Mannschaft von der ersten Minute an sehr gut gelungen. Wir hatten viele Torchancen, Umschaltmomente und waren auch gut im Pressing und Gegenpressing."

Mit einer 2:0-Führung ging die U21 des 1. FC Köln in die Pause, das hätte aufgrund zweier Alutreffer auch durchaus höher ausfallen können. Sbonias weiter: "Wir wussten, dass nach der Pause eine Drangphase der Ahlener kommen wird, die haben wir überstanden. Hintenraus fielen dann über Konter und Pressingsituationen die Tore. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier unterm Strich verdient gewonnen haben und das Ergebnis vom ersten Spieltag ein Stück weit korrigieren konnten."

Rot Weiss Ahlen: Ackermann - de Lemos, Öztürk, Borgmann, Lanfer - Altun (65. Tsuda), Cvetkovic (65. Asare) - Debrah (81. Keskinkilic), Tankulic, Uzun (81. Dal) - Koruk (74. Andzouana) : Ackermann - de Lemos, Öztürk, Borgmann, Lanfer - Altun (65. Tsuda), Cvetkovic (65. Asare) - Debrah (81. Keskinkilic), Tankulic, Uzun (81. Dal) - Koruk (74. Andzouana) Köln II: Nickisch - Sponsel (74. Suchanek), Bakatukanda, Salger, Akmestanli - Kujovic (60. Saliger), Höger (74. Lenges), Strauch - Schmitt (69. Nadjombe), Verinac (60. Pinto), Diehl Schiedsrichter: Nils Hasse Tore: 0:1, 0:5 Diehl (15., 89.), 0:2 Schmitt (36.), 0:3, 0:4 Pinto (62., 65.) Zuschauer: 829 Gelbe Karten: Tankulic

Berlinski hadert mit den individuellen Fehlern und vermisst das "fehlende Quäntchen Glück"

RWA-Trainer Daniel Berlinski zeigte seine Enttäuschung über die hohe Niederlage: "Wir haben uns viel vorgenommen und wollten an die guten Ansätze, die wir zum Auftakt in Rödinghausen gezeigt haben, anknüpfen. Das ist uns phasenweise in der ersten Hälfte sehr gut gelungen und hätten in der neunten Minute durch Yasin Altun in Führung gehen müssen, dann verläuft das Spiel vielleicht anders."

Zudem machten die Rot-Weissen gleich drei haarsträubende individuelle Feher, die allesamt zu Gegentoren führten. Zusätzlich agierten die Wersestädter im Angriff glücklos, wie auch Berlinski betonte: "Das Quäntchen Glück fehlt uns gerade, das müssen wir uns erarbeiten. Wir hätten heute noch zwei Stunden spielen können und hätten kein Tor erzielt."

Somit befindet sich RWA nach zwei Ligapartien auf dem letzten Tabellenplatz mit null Punkten und 0:7-Toren. Am nächsten Spieltag reisen die Ahlener zum FC Wegberg-Beeck, für die U21 des FC Köln steht ein Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt an.