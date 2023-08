Neuer Partner: "schauinsland-reisen" breitet sein Engagement in der Regionalliga aus

"schauinsland-reisen" breitet sein Engagement in der Regionalliga aus. Das ist geplant.

Der Reiseveranstalter "schauinsland-reisen" wird neuer Partner des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) und der Herren-Regionalliga West. In der neuen Saison erhält "schauinsland-reisen" das Titelrecht „Offizieller Premium-Partner der Regionalliga West“ und wird als Unterstützer der höchsten regionalen Fußball-Liga in Nordrhein-Westfalen präsentiert.

Das Duisburger Touristikunternehmen war auch lange Zeit beim MSV Duisburg engagiert, scheidet dort aber im Laufe des Jahres 2024 aus. Kurz nachdem das bekannt wurde, verkündete "schauinsland-reisen", dass das Unternehmen zur Saison 2023/2024 neuer Trikotsponsor des 1. FC Bocholt in der Regionalliga wird.

Die neue Partnerschaft, die ab dem heutigen 1. August läuft, erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform sporttotal.tv, die auch in der gerade gestarteten Saison 2023/2024 alle 306 Spiele der Regionalliga West aus den Stadien überträgt und live kommentiert.

Diese gesellschaftliche Verantwortung passt zum Fußball in NRW Peter Frymuth

Peter Frymuth, Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes, sagt: „Wir freuen uns auf diese Partnerschaft. schauinsland-reisen mit dem Firmensitz in Nordrhein-Westfalen ist ein starker Partner für eine starke Liga, in der die Vereine Fußball mit Leidenschaft kreieren. Das Familienunternehmen engagiert sich seit Jahren im Profi- und Breitensport in Nordrhein-Westfalen und setzt mit seinem Engagement auch Schwerpunkte im sozialen und karikativen Bereich. Diese gesellschaftliche Verantwortung passt zum Fußball in NRW.“

Andreas Rüttgers, Touristikchef bei "schauinsland-reisen", ergänzt: „Als einer der größten Reiseveranstalter Europas haben wir unsere Bodenständigkeit nie verloren und investieren weiterhin viel Arbeit und Liebe in unseren Beruf. Das sind auch die Grundtugenden vieler Vereine in der Regionalliga. Auch die Mitarbeiter und Fans der einzelnen Klubs investieren unglaublich viel Liebe und Arbeit in ihre Vereine. Fußball war schon immer mehr als nur der Wettstreit nach Erfolgen. Der Fußball verbindet Generationen, und ist daher für die Menschen genauso wichtig wie der Urlaub, da beide den stressigen Alltag für eine bestimmte Zeit in den Hintergrund rücken lassen. Dass wir nun Partner der wohl besten 4. Liga Europas sind, freut uns sehr und wir wollen damit auch unsere Anerkennung und unseren Respekt für alle Fans und Mitarbeiter dieser Vereine aussprechen.“