SV Rödinghausen: Rump schwärmt von Engelmann - Top-Vier nicht der Anspruch

Nach dem vierten Platz im Vorjahr steht der SV Rödinghausen vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison. So blickt Trainer Carsten Rump auf die anstehende Spielzeit.

Es war der Top-Transfer beim SV Rödinghausen in diesem Sommer: Der Regionalligist hat Simon Engelmann von Rot-Weiss Essen zurückgeholt. Der 34-jährige Stürmer spielte bereits zwischen 2017 und 2020 für den SVR, feierte in dieser Zeit die Meisterschaft und krönte sich zweimal zum Torschützenkönig.

Mit Eros Dacaj (zuletzt SV Elversberg) ist ein zweiter Spieler der Meistermannschaft zurück am Wiehen. Doch unter den zehn Neuverpflichtungen der Ostwestfalen sind auch Spieler, die erst noch an das gehobene Regionalliga-Niveau herangeführt werden müssen, wie Trainer Carsten Rump erklärt.

Der 42-Jährige spricht vor dem Saisonstart gegen Rot Weiss Ahlen am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) zudem über die Transfers der Konkurrenz und die Ansprüche in Rödinghausen.

Carsten Rump, im letzten Testspiel vor dem Saisonstart haben Sie den Drittliga-Absteiger SV Meppen eindrucksvoll mit 8:0 besiegt. Dabei heißt es doch, dass Generalproben schiefgehen müssen.

Ich gewinne natürlich lieber 8:0 als dass ich 0:8 verliere. Es war nur ein Testspiel, aber ich war wirklich sehr angetan von der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat die Inhalte, die wir sehen wollten, umgesetzt und eine gute Intensität gezeigt. Die zehn Neuzugänge integrieren sich immer besser. Ich habe das Gefühl, dass sich die Jungs auf dem Platz wohlfühlen. Das Spiel gegen Meppen hat gezeigt, was wir leisten können, wenn wir am uns nah am Optimum bewegen.

Mussten Sie ihre Spieler danach zurück auf den Boden holen?

Das wäre vielleicht bei einer A-Jugend oder sehr jungen Mannschaft erforderlich gewesen. Aber wir haben ja ein paar ordentliche Haudegen dabei (lacht), die das sehr gut einschätzen können. Unser Mannschaftsrat mit Daniel Flottmann, Simon Engelmann, Julian Wolff, Patrick Kurzen und Jonathan Riemer führt die Kabine ausgezeichnet.

Gefühlt haben Sie die Kaderplanung für die neue Saison sehr früh abgeschlossen.

Alexander Müller (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.) und ich sind nach mehreren gemeinsamen Transferperioden ja ein eingespieltes Team. Wir haben die fehlenden Puzzleteile frühzeitig festgelegt und Gespräche mit potenziellen Neuzugängen geführt. Dass der Kader zum Vorbereitungsstand so gut wie komplett war, hat mir als Trainer natürlich sehr geholfen.

Wie schätzen Sie die Qualität Ihrer Mannschaft ein?

Wir haben seriöse und gute Transfers getätigt. Man darf aber nicht vergessen, dass einige Neuzugänge eine schwierige Saison hinter sich haben. Spieler wie Thilo Töpken oder Matthis Harsman mussten zum Beispiel Abstiege mit ihren Teams verkraften. Und Ole Hoch oder Mordecai Zuhs haben zwar schon in der Regionalliga gespielt, aber für Mannschaften aus der unteren Tabellenregion. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir ausschließlich ins höchste Regal gegriffen.

SV Rödinghausen: Transfers im Überblick Zugänge: Simon Engelmann (RW Essen), Eros Dacaj (SV Elversberg), Luca Horn (Hansa Rostock II), Leon Tia (SC Wiedenbrück), Dino Bajric (Alemmania Aachen), Matthis Harsman (SV Meppen), Thilo Töpken (RW Koblenz), Ole Hoch (Germania Halberstadt), Karl Albers (TeBe Berlin), Mordecai Zuhs (RW Ahlen) Abgänge: Damjan Marceta (Wuppertaler SV), Vincent Schaub (Alemannia Aachen), Lasse Jürgensen (VfR Aalen), Malte Meyer (LSK Hansa), Dominique Domröse (SC Wiedenbrück), Jan Bach (TuS Koblenz), Leon Tigges (TuS Bersenbrück), Yassin Ibrahim (SF Lotte), Janis Büscher (Victoria Clarholz), Leon-Oumar Wechsel (Hannover 96), Tiago Estevao (BVB II), Adrian Bravo Sanchez (SC Paderborn II), Paul Danner (Ziel unbekannt)

Bei Simon Engelmann aber schon, der von Rot-Weiss Essen zum SVR zurückgekehrt ist. Wie gibt er sich?

Ich erwarte angesichts seiner Vita natürlich, dass er Verantwortung übernimmt. Er ist kein klassischer Neuzugang, kennt den Verein und viele Leute hier bereits. Es ist ja bekannt, dass er aus familiären Gründen zurückgekehrt ist - sportlich gesehen hätte er sicherlich bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga bleiben können. Simon ist ein ganz besonderer Stürmer. So viele Tore schießt man nicht aus Zufall. Er ist zwar eine Erscheinung, aber vor allem ein Teamplayer. Seine Erfolge merkt man ihm nicht an. Aber mit Thilo Töppken haben wir einen zweiten starken Stürmer - er wird ihm das Leben schwer machen.

Auch andere Vereine haben sich hochkarätig verstärkt, etwa Aachen, Wuppertal und Oberhausen. Wie haben Sie das verfolgt?

Ich finde es beeindruckend, was die Regionalligisten in diesem Sommer auf dem Transfermarkt geleistet haben. Damit meine ich nicht nur die von Ihnen genannten Vereine. Ich glaube, dass die Liga insgesamt enger zusammenrücken wird. Und Personalien wie Moritz Stoppelkamp bereichern die Liga natürlich und sorgen für höhere Aufmerksamkeit. Ich habe das Gefühl, dass sich die Liga in den zwei Jahren, die ich in Rödinghausen bin, stetig weiterentwickelt.

Apropos Weiterentwicklung: Nach Platz sechs und Platz vier wollen Sie sich vermutlich auch nicht verschlechtern.

Man muss dazu sagen, dass der vierte Platz in der Vorsaison am Ende auch etwas glücklich zustande kam. Ich bin extrem demütig und denke, dass wir gut daran tun von Spiel zu Spiel zu gucken. Es gibt Vereine in der Liga, die mit Blick auf den Etat sicher mehr investieren, wodurch die Erwartungshaltung auch sehr hoch ist. Aber wir haben uns erneut gut verstärkt und können eine gute Rolle spielen, wenn wir unser Limit abrufen.