Regionalliga West: Jetzt abstimmen - wer wird Meister der Saison 2023/24?

Die neue Saison in der Regionalliga West steht in den Startlöchern. Nehmen Sie vor dem Start an unserer Umfrage teil.

Am Wochenende rollt der Ball in der Regionalliga West wieder. Die neue Saison steht in den Startlöchern - und hat zum Auftakt gleich ein Highlight zu bieten. Alemannia Aachen eröffnet die Spielzeit gegen den Wuppertaler SV. Es ist das Duell zweier Traditionsklubs, die ihre Kader in diesem Sommer ordentlich aufgerüstet haben. Der Fingerzeig ist klar: TSV und WSV wollen den Aufstieg in die 3. Liga, nachdem die Meisterschaft in den letzten beiden Jahren über die Schwergewichte Preußen Münster und Rot-Weiss Essen führte. Zudem meldete Rot-Weiß Oberhausen offensiv Ansprüche im Titelrennen an. Untermauert wurden diese durch die Verpflichtungen von namhaften Spielern wie Moritz Stoppelkamp oder Oguzhan Kefkir. Komplettiert wird das Feld der Top-Favoriten durch den SV Rödinghausen. Nach dem großen Umbruch mit Transfers wie der von Rückkehrer Simon Engelmann oder dem eindrucksvollen 8:0-Testspielsieg gegen Drittliga-Absteiger SV Meppen am Wochenende werden dem Meister von 2020 Chancen eingeräumt. Damals verzichtete der SVR freiwillig auf den Aufstieg, nun würde den Verein den Schritt wohl gehen. Bei unserer großen Trainer-Umfrage nannten zahlreiche Coaches Aachen, Wuppertal, Oberhausen und Rödinghausen als Favoriten auf den Aufstieg. Zum erweiterten Kreis zählen Teams wie Fortuna Köln oder Borussia Mönchengladbach II. Und was denken die RevierSport-Nutzer? Macht einer der Favoriten das Rennen oder gibt es womöglich eine große Überraschung? Hier können Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Bislang haben sich knapp 8000 User beteiligt (Stand Montag, 18 Uhr). Das Ergebnis der Abstimmung möchten wir kurz vor dem Saisonstart veröffentlichen. Regionalliga West: Alle bisherigen Meister im Überblick 2012/13: Sportfreunde Lotte 2013/14: Fortuna Köln 2014/15: Borussia Mönchengladbach II 2015/16: Sportfreunde Lotte 2016/17: Viktoria Köln 2017/18: KFC Uerdingen 2018/19: Viktoria Köln 2019/20: SV Rödinghausen (nach Quotientenregel) 2020/21: Borussia Dortmund II 2021/22: Rot-Weiss Essen 202/23: Preußen Münster

